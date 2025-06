Petróleo volta a cair e Bolsas sobem apesar da ameaça de rompimento do cessar-fogo entre Israel e Irã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O preço do petróleo voltou a cair e chegou a ficar abaixo da casa dos US$ 70 na manhã desta terça-feira (24) após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, que foi fechado um acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã.

A trégua entre os dois países entrou em vigor à 1h (horário de Brasília), mas já corre risco. Trump disse, horas depois do anúncio de cessar-fogo, que israelenses e iranianos haviam violado o que foi determinado e voltaram a se atacar.

“Nós basicamente temos dois países que têm lutado há tanto tempo, e tão duramente, que eles não sabem que porra estão fazendo. Você entende isso?”, afirmou irritado sobre os rivais a repórteres na Casa Branca, ao embarcar para a cúpula da aliança militar Otan, na Holanda, onde queria fazer sua “volta da vitória”, vendendo-se como pacificador.

Porém, os mercados já estão precificando a queda do petróleo, que atingiu o seu menor valor em duas semanas. O contrato futuro do barril do Brent, referência mundial, chegou a ser vendido por US$ 69,11 (R$ 380,38), uma queda de 3% em relação à segunda-feira, quando a commodity já havia desabado 7%.

Já o futuro do petróleo WTI (West Texas Intermediate), referência dos EUA, chegou a desvalorizar 3,2%, sendo negociado a US$ 66,32 (R$ 365,03) o barril.

O dólar também caiu nesta manhã, tendo uma queda de 0,15% na comparação com uma cesta de outras moedas importantes do mundo, indo a 98,07.

Por outro lado, a maioria das principais Bolsas pelo mundo subiram nesta terça, com a ameaça à importante rota de navegação do estreito de Hormuz, por onde passa um quinto do petróleo mundial, aparentemente encerrada.

Porém, o mercado ainda está cauteloso em relação à tregua no Oriente Médio. “A primeira incerteza que enfrentamos é se o conflito entre Israel, EUA e Irã acabou”, disse Kit Juckes, estrategista macro do Societe Generale, mencionando relatos de novos lançamentos de mísseis.

“Depois disso, não sabemos o que os ataques no Irã significarão para a liderança do país”, acrescentou o analista.

As Bolsas da Ásia fecharam em alta ainda impactadas pelo anúncio do cessar-fogo. Na China, o índice CSI 300, que reúne as principais companhias listadas em Xangai e Shenzhen, saltou 1,2%. Já o SSEC, de Xangai, subiu 1,15% e o Hang Seng, em Hong Kong, valorizou 2,06%. No Japão, o índice Nikkei terminou em alta de 1,14%, enquanto em Seul houve subida de 2,96%.



O otimismo para investimento de risco também se refletiu na Europa, com o índice STOXX 600, referência no continente, operando em alta de 1,39% às 8h50 (horário de Brasília).

“Há vontade política e desejo de paz de todas as partes… Se eles conseguirem seguir adiante, acho que veremos um cessar-fogo permanente e temos que acreditar que isso pode acontecer”, afirmou Nick Saunders, presidente-executivo da plataforma de negociação Webull UK.

As principais Bolsas europeias também operavam em alta. O destaque é para Frankfurt, que subia 1,81% às 8h50. Paris (1,25%), Madri (1,57%), Milão (1,54%) e Londres (0,39%) também tinham valorização nesta manhã.

Nos EUA, as negociações pré-mercado também seguiam a mesma linha. O futuro da Nasdaq saltava 1,15%, enquanto S&P subia 0,88% e Dow Jones, 0,76%, às 7h25 (horário de Brasília).

Nas criptomoedas, o bitcoin subia 1,5% para US$ 105.356, enquanto o ether tinha valorização de 2,9% para US$ 2.415, refletindo o sentimento positivo de risco.