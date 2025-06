Petrobrás vai ‘se esforçar’ por dividendos extras

Rio, 18 – A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta quarta, 18, que vai fazer “todo o esforço” para o pagamento de dividendos extraordinários, ressaltando que isso vai depender da evolução do preço do petróleo no mercado internacional. A equipe econômica conta com esses pagamentos extras das estatais para tentar cumprir a meta fiscal neste ano.

“Tomara que a gente consiga. Estamos fazendo todo o esforço para isso. Agora, vamos ver se o nível de preço do petróleo permite”, disse ela.

Se o pagamento de dividendos extraordinários pode representar uma ajuda para as contas públicas, entre investidores há dúvidas se a empresa terá capacidade para isso. “A grande questão é se haverá espaço no balanço da empresa, que tem um nível maior de endividamento”, disse André Nogueira, analista da Mantaro Capital.

Estadão Conteúdo