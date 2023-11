Para ampliar oferta de serviços, governos apostam na modernização de aplicativos

POST PATROCINADO

Investimentos têm como foco soluções baseadas em software como serviço para

acelerar a substituição de aplicações legadas

O turbulento cenário mundial, com inflação e escassez da força de trabalho, tem levado

governos a entrar de vez na era da digitalização. Segundo dados do Gartner, os gastos

governamentais com TI devem ultrapassar os US$ 589 bilhões até o fim deste ano,

registrando um aumento de 7,6% em relação a 2022.

A fim de oferecer mais e melhores ofertas de serviços aos cidadãos, a maior parte

desses investimentos está centrada na modernização de aplicações, com 57% dos

CIOs que atuam em governos planejando focar nessa área. "A modernização é um

processo que melhora o desempenho e a capacidade de sistemas mais antigos, ao

invés de substituí-los. Isso permite às entidades governamentais aumentar a agilidade

e os orçamentos para projetos estratégicos, influenciando a inovação e a entrega de

novos serviços digitais aos cidadãos", explica Thiago Araki, diretor sênior de

Tecnologia da Red Hat para a América Latina.

Isso envolve a substituição de cargas de trabalho legadas existentes, passando-as

para uma plataforma de nuvem moderna, geralmente baseada em Kubernetes. Implica

também na divisão de aplicativos monolíticos em partes menores, como

microsserviços. Uma tarefa que pode parecer assustadora sem o conjunto de

ferramentas certo.

"Os investimentos em modernização de aplicativos devem aumentar com o suporte de

mais ofertas de soluções de software como serviço, especialmente aquelas baseadas

em open source. O código aberto permite inovar com mais eficiência ao longo do

tempo e com custos mais baixos. O acesso à tecnologia é muito mais rápido e

democrático, além de desburocratizar o processo de compra pelo Estado”, destaca

Paulo Bonucci, vice-presidente sênior e gerente geral da Red Hat para a América

Latina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O valor da nuvem híbrida

Ferramentas de código aberto permitem aos governos integrar novos recursos digitais

com grande número de plataformas legadas, migrando gradualmente para plataformas

mais novas, que possibilitam o desenvolvimento e entrega de serviços digitais, além da

troca de informações entre silos de forma rápida e eficaz. Entre as distintas soluções

para auxiliar no processo de modernização, a nuvem híbrida é, sem dúvida, o ponto

central.

A nuvem deixou de ser uma solução tecnológica usada para reduzir os custos para se

transformar em um elemento estratégico, que gera escalabilidade e inovações em

governos de todo o mundo. "Devido à grande quantidade de informações armazenadas

e processadas pelos governos, contar com o apoio da nuvem híbrida é fundamental.

Ela não oferece dependência e os aplicativos e operações podem ser movidos com

segurança, cumprimento de padrões e com a transparência que o open source

oferece", diz German Soracco, VP de Vendas e líder dos Negócios em Nuvem da Red

Hat para a América Latina.

A integração de elementos de aplicação diferentes entre nuvens distintas permite

adotar ferramentas flexíveis de integração para conectar serviços ou aplicações em

ambientes distintos, gerenciando APIs e protocolos diferentes. "Com a modernização

das aplicações em uma plataforma nativa em nuvem, é possível acelerar sua entrega,

fator crucial para os governos, além de ajustar a velocidade de implementação e

escalabilidade da tecnologia e aumentar a eficiência operacional", explica Paulo

Ceschin, diretor de Vendas da Red Hat Brasil.

Aproveitando as vantagens das ferramentas de migração da Red Hat, os governos

podem planejar sua jornada de transformação e modernização de seus aplicativos com

a uma solução de nuvem híbrida aberta completa, que inclui soluções como Red Hat®

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enterprise Linux®, Red Hat OpenShift® e Red Hat Ansible® Automation Platform.

“Contar com ferramentas de ponta e soluções disruptivas é fundamental para as

instituições, mas representa apenas o primeiro passo para uma trajetória digital de

sucesso. Esses investimentos devem ser acompanhados de estratégias de capacitação

e treinamento especializado, permitindo que a cultura do órgão escale na mesma

proporção que as inovações”, ressalta Marília Sturm, líder de vendas para o Setor

Público na Red Hat Brasil.

Cultura da modernização

Na América Latina, a maioria dos governos já entendeu a necessidade de modernizar

sua TI para oferecer serviços cada vez mais ágeis e eficientes à população, ao mesmo

tempo que melhoram sua governança. Prova disso é que, em 2022, dos 33 países da

região, incluindo o Caribe, 58% (19) superavam a média global de digitalização,

enquanto seis (Uruguai, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica e Peru) situam-se no nível

muito alto no Índice de Desenvolvimento do Governo Eletrônico (EDGI).

"Nossas tecnologias oferecem flexibilidade e estabilidade para governos e empresas

realizarem a transformação digital com capacidade de escala e de rápida resposta à

crises. Além disso, contamos com um vasto ecossistema de parceiros para modernizar

sistemas legados e apoiar o cliente na sua jornada digital, com conhecimento e

serviços fundamentais para acelerar o processo, com segurança", reforça Sandra Vaz,

vice-presidente de Partner Ecosystem da Red Hat para a América Latina.

Os governos podem aproveitar ainda mais o valor gerado pela digitalização adotando a

inovação aberta e promovendo uma mudança cultural focada na flexibilidade, na

resiliência e na governança. "Aqueles que o fizerem vão alcançar resultados mais

significativos, como melhor conformidade tributária, assistência eficiente a pessoas em

condições vulneráveis, crescimento inclusivo, comunidades seguras, economia com

emissões líquidas zero e infraestruturas físicas sustentáveis e resilientes", finaliza

Alexandre Duarte, VP de Serviços da Red Hat para a América Latina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

#