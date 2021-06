Pandemia: como as vaquinhas online podem ajudar na crise?

Atualmente o país está vivendo uma crise econômica e de saúde pública, ocasionada pela pandemia do coronavírus. A chegada da crise trouxe muitos impactos para a vida de grande parte das pessoas. Com isso, uma das soluções encontradas, tem sido a criação de vaquinhas online.

Principalmente pensando nas pequenas empresas, muitos negócios fecharam as portas ou tiveram que se reinventar totalmente. Entenda como as vaquinhas online podem ser uma solução para auxiliar os pequenos empreendedores durante a crise:

Conte com a ajuda dos amigos e familiares para divulgar a vaquinha online

Engana-se quem pensa que basta criar uma vaquinha online para conseguir arrecadar, é muito importante contar com a ajuda das pessoas para contribuírem e principalmente para divulgarem.

Os amigos e familiares podem ser os primeiros doadores, isso será fundamental para criar confiança e atrair novos contribuintes. Para quem não puder ajudar financeiramente, é fundamental contar com a ajuda na divulgação.

Invista na divulgação da vaquinha nas redes sociais

Quando o assunto é divulgação, as redes sociais são excelentes aliadas na busca por novos contribuintes para a vaquinha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Invista em posts com descrições ricas sobre o que você e seu negócio estão passando, em decorrência da crise causada pela pandemia. Forneça informações sobre o objetivo da vaquinha, as pessoas gostam de saber com o que elas estão contribuindo.

Ofereça benefícios para quem contribuir com a sua vaquinha

Uma excelente forma de atrair muitos contribuintes para a sua campanha de crowdfunding, é através do sistema de recompensas, que basicamente consiste em oferecer benefícios para quem contribuir com a sua vaquinha online, de acordo com o valor da contribuição.

Por exemplo, se você possui um restaurante e está passando por dificuldades financeiras, ofereça um voucher para os doadores que contribuíram com um valor mais alto em sua vaquinha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso além de atrair novos contribuintes para a sua vaquinha, ainda é uma excelente forma de atrair novos clientes para o seu restaurante.

Contribua com a vaquinha de outras pessoas estão precisando de ajuda

É fundamental criar uma rede de apoio para contribuir com as pessoas que estão sendo impactadas diretamente pela crise.

Além das contribuições financeiras, que são muito importantes, auxiliar com a divulgação das vaquinhas online, para atingir novos contribuintes é uma excelente forma de ajudar.