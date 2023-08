Os EUA estão tentando se livrar das criptomoedas?

A pressão regulatória estadunidense sobre as criptomoedas vai ficando cada vez mais evidente. Embora o setor das criptomoedas seja certamente atraente para muitas pessoas, é evidente que há alguns problemas nos EUA. No período anterior, a maior notícia foi que a SEC dos EUA estava processando a Binance e a Coinbase, duas das principais plataformas de criptomoedas. Isso causa muitas flutuações de preço no mercado, pois as pessoas perdem a confiança e se afastam desses gigantes. Então, será que os EUA estão tentando acabar com o setor das criptomoedas?

O que está acontecendo nos EUA?

Os rumores dizem que o governo dos EUA está atacando o mercado de criptomoedas. No entanto, desta vez, isso pode ser mais do que um boato. O diretor-gerente da divisão de criptomoedas da empresa de tecnologia Republic, Andrew Durgee, afirma que o governo dos EUA está realmente com a mira no setor. Infelizmente, isso aumentou o risco associado aos investimentos nos EUA devido à incerteza em torno das regulamentações.

O sistema de combate à lavagem de dinheiro estabelecido nos EUA, que se baseia em leis bem estabelecidas, como a Lei de Sigilo Bancário de 1970 e a Lei Patriota pós-11 de setembro, pode ter dificuldades para acompanhar os requisitos e as complexidades das finanças descentralizadas. Em outras palavras, isso sugere que a estrutura regulatória tradicional não está se adaptando adequadamente aos desafios do cenário financeiro descentralizado.

Um exemplo real disso são os diversos processos judiciais que a SEC dos EUA move contra criptomoedas populares e plataformas relacionadas, como a Binance. Com muita frequência, a SEC encontra áreas cinzentas no trabalho dessas plataformas de criptomoedas à medida que elas crescem e mudam rapidamente e abre um processo que afeta negativamente o volume de mercado da moeda. Mais precisamente, quando as pessoas leem essas notícias, elas começam a duvidar da confiabilidade e da segurança do setor de criptomoedas em geral, não apenas da moeda em particular.

Como resultado, as pessoas evitam fazer pagamentos com criptomoedas ao usar diferentes serviços, como compras online, assinaturas de VPN, jogar caça-níqueis online com dinheiro real e até mesmo transações bancárias. É por isso que o setor de criptomoedas enfrenta flutuações drásticas de preço e um declínio no volume de negociação.

Após o colapso dos preços das moedas virtuais no ano passado, o setor de criptomoedas já estava passando por dificuldades. Além disso, quando empresas de alto nível, como a FTX, foram acusadas de cometer fraude financeira significativa, que chamou a atenção dos promotores, a reputação do setor foi prejudicada ainda mais.

Os órgãos reguladores dos Estados Unidos aumentaram sua supervisão devido aos altos e baixos e ao escrutínio do setor. Eles afirmam que desde 2017, as empresas de criptomoedas estão cientes de que suas operações frequentemente violam as leis financeiras dos EUA destinadas a proteger os investidores.

Consequentemente, foram registradas muitas acusações contra empresas de criptomoedas e seus executivos. Mais precisamente, a SEC dos EUA as acusou de diferentes delitos, desde práticas inadequadas de registro e divulgação até o manuseio incorreto de fundos de clientes e envolvimento em fraudes.

O debate mais famoso atualmente é se o Bitcoin é uma commodity. Entretanto, isso não o afeta tanto quanto afeta moedas e tokens menores que enfrentaram flutuações substanciais de preço. Essa situação também afeta as bolsas de ativos digitais que auxiliam na compra e venda de criptomoedas, uma vez que elas geralmente mantêm os fundos dos clientes e executam as negociações.

O ponto de vista da SEC dos EUA

Gary Gensler, presidente da SEC, defendeu as recentes ações regulatórias no mundo das criptomoedas. Ele comparou a situação atual do setor com a década de 1920, quando os EUA não tinham muitas das regras que agora são questionadas.

Gensler usou uma linguagem forte, referindo-se a “vendedores ambulantes”, “fraudadores”, “golpistas” e “esquemas Ponzi” para enfatizar a necessidade de maior supervisão para proteger o público de possíveis danos financeiros e falência.

Além disso, a opinião pública sobre o setor de criptomoedas diminuiu significativamente desde 2021, de acordo com Will Paige, analista de pesquisa da Insider Intelligence. Ao seu ponto alto, o setor valia mais de US$ 3 trilhões e parecia estar indo para uma aceitação mais ampla.

Infelizmente, na esteira das ações regulatórias e do aumento do escrutínio, a confiança no sistema foi severamente prejudicada. Agora, o setor está de volta às margens do mainstream financeiro.

O futuro do setor de criptomoedas

O futuro do setor de criptomoedas permanece incerto, pois a SEC dos EUA continua sua repressão regulatória. Além disso, a professora de direito Hilary Allen acredita que as criptomoedas devem ser totalmente banidas devido à sua suscetibilidade a ciclos de crescimento e queda, bem como à possibilidade de manipulação por indivíduos dentro da empresa. Ela afirma que o aumento das ações da SEC, bem como a diminuição da confiança do público e do interesse do capital de risco, têm o potencial de devolver as criptomoedas ao domínio dos amantes da tecnologia.

Pelo contrário, pessoas de dentro da empresa, como o Sr. Stephens, estão bastante otimistas com relação ao futuro desse setor. Ele afirma que os preços do Bitcoin e do Ethereum aumentaram, o que é um bom sinal. Devido a isso, ele também acredita que novas empresas e protocolos ainda estão se formando, apesar dos desafios.

No entanto, Gina Pieters, especialista em cripto ativos, diz que a perda do mercado americano limitará severamente as metas do setor.

O futuro do setor de criptomoedas pode sofrer influência de fatores como decisões judiciais, leis do Congresso ou alterações na política governamental. No entanto, Angela Watch, uma renomada pesquisadora, ressalta que o setor se encontra em um momento decisivo, trazendo otimismo para todo o mercado de cripto ativos e para os investidores ávidos.