Oposição protocola pedido de CPI mista do INSS

O requerimento foi apresentado com a assinatura de 36 senadores e 223 deputados federais -superior ao número mínimo exigido de 27 e 171, respectivamente. Apesar disso, a instalação da comissão ainda depende do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP)