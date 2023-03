OCDE corta projeções para PIB do Brasil em 2023 e 2024

O cenário reflete a piora nas condições econômicas de nações emergentes, diante dos efeitos do aperto monetário global, de acordo com a Organização

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cortou as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil este ano e no próximo, em meio a um cenário de incertezas em relação ao pulso da atividade global. Em relatório interino de perspectivas econômicas, a entidade informou que reduziu a projeção para a expansão da atividade brasileira em 2023 (de 1,2% para 1,0%) e em 2024 (de 1,4% para 1,1%).

O cenário reflete a piora nas condições econômicas de nações emergentes, diante dos efeitos do aperto monetário global, de acordo com a Organização.

A OCDE, no entanto, pondera que decisão brasileira de subir juros antes da maior parte dos pares pode abrir espaço para cortes já na segunda meta de 2024.

A entidade avalia que o diferencial de juros com os Estados Unidos limitam o espaço de manobra para emergentes, sobretudo nos países com alto volume de dívida denominada em dólar e nos sensíveis às pressões nos preços de alimentos e energia.

“O crescimento em muitos mercados emergentes, incluindo Brasil e África do Sul, deverá ser lento nos próximos dois anos, em cerca de 1% por ano em média”, prevê a OCDE.

Estadão conteúdo