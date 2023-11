O que é conta corrente: entenda tudo sobre esse serviço

Hoje em dia, muitas pessoas recorrem à conta corrente para resolver o que precisam sem sair de casa. No entanto, não ser correntista acarreta muitos problemas, como a impossibilidade de controlar despesas e não ter como receber ou enviar transferências sempre que houver necessidade.

Porém, ao ter uma conta corrente, você tem mais segurança no gerenciamento financeiro, pois tudo é feito pelo celular com poucos cliques. O aplicativo oferece um menu completo com informações relevantes, atendimento online para tirar dúvidas e serviços que podem ser contratados a qualquer momento. Saiba mais no artigo!

Entenda o que é conta corrente, como funciona e quais serviços ela oferece

A conta corrente é uma conta convencional em banco cujo principal objetivo é manter o seu dinheiro guardado. Para gerenciar valores a qualquer instante, é necessário ter instalado o aplicativo da instituição financeira onde você recebe o seu pagamento. Através disso, é possível investir, ter acesso aos extratos e acompanhar em tempo real o quanto você gasta.

No entanto, é possível também ir até uma agência bancária física e pelo caixa eletrônico verificar essas mesmas informações.

De acordo com a Proteste, esta modalidade de conta é mais abrangente e oferece serviços fundamentais para proporcionar cuidados amplos com o dinheiro. Dentre os mais usados e importantes, estão:

Saques nos caixas eletrônicos;

Pagamento de faturas e boletos;

Transferência entre contas por Pix, DOC ou TED;

Solicitação de serviços como empréstimo pessoal, cartão de crédito e seguros;

Aplicação ou resgate de investimentos.

É importante comentar que cada conta em banco funciona de uma forma diferente e algumas oferecem mais funcionalidades que outras. Avalie as opções no mercado antes de fazer a abertura da sua para, dessa forma, usá-la com segurança e aproveitar os benefícios.

É importante comentar que cada conta em banco funciona de uma forma diferente e algumas oferecem mais funcionalidades que outras. Avalie as opções no mercado antes de fazer a abertura da sua para, dessa forma, usá-la com segurança e aproveitar os benefícios.

Quais são os tipos de contas corrente

Ter uma conta corrente garante que o seu dinheiro permaneça estável e que apenas você faça o seu gerenciamento. É possível transferir valores a qualquer momento e ter praticidade para acompanhar os seus gastos em segundos e no conforto de casa através do aplicativo do banco, afinal, antigamente isso só era possível nas agências bancárias físicas, puxando extratos nos caixas eletrônicos de maneira limitada.

Pelo fato de existirem muitas modalidades de contas correntes, separamos as principais para avaliar as que combinam com as suas necessidades. Faça uma análise para escolher a mais adequada e aproveitar tudo o que a instituição financeira tem a oferecer. Saiba mais:

Conta corrente gratuita

Nesta opção, você não precisa pagar nenhum tipo de serviço oferecido pela conta. É mais adequado, caso o seu perfil seja o de um usuário que preza por serviços essenciais, e não investe ou contrata seguros, que são avulsos e precisam ser pagos todos os meses.

Além disso, é uma escolha ideal para economizar mais e usar somente o que é realmente essencial. Se você recebe o salário nesta conta, sabe que pode fazer pagamentos de boletos, parcelar sua fatura e transferir qualquer quantia por Pix quando precisar, sem gastar com tarifas.

Conta corrente com mensalidade

Voltada exclusivamente às pessoas que precisam de outros tipos de serviços, como o cheque especial isento de juros, descontos em produtos e manutenção regular da conta. Para manter os cuidados recorrentes, é designado um gerente que fica a cargo de verificá-la e tirar as suas dúvidas sempre que for necessário.

Conta digital

A conta digital é oferecida por fintechs, instituições financeiras que não possuem uma agência física. Geralmente, não cobram mensalidades e os serviços tradicionais são gratuitos, possibilitando que você use o que precisar sempre que necessário através do aplicativo, de modo online.

No entanto, para fazer saques, é necessário ir até os caixas eletrônicos 24hs. É comum ter a cobrança de uma taxa que varia entre os bancos e é reivindicada sempre que você precisa pegar qualquer valor, mesmo que seja pouco.

Conta conjunta

Uma conta corrente conjunta é definida por mais de um usuário controlando o dinheiro e usando os serviços. Ou seja, são dois ou mais CPFs ativos no aplicativo que têm liberdade de pagar contas e fazer qualquer transferência.

Para proporcionar mais segurança aos clientes, os bancos definem dois tipos de conta conjunta para haver liberdade e autonomia no gerenciamento dos gastos. Entenda as duas opções abaixo:

Conta conjunta simples : transações devem ser aprovadas por todos os donos da conta. O processo é feito através de uma assinatura digital ou física;

: transações devem ser aprovadas por todos os donos da conta. O processo é feito através de uma assinatura digital ou física; Conta conjunta solidária: os titulares cuidam do próprio dinheiro, sem precisar de permissões. Você e os demais participantes recebem cartões separados e usam como desejarem.

Atualmente, qualquer pessoa pode abrir esta conta, como pessoas que vivem em uma união estável, familiares, parentes, amigos e até mesmo sócios. Mas é importante avaliar a modalidade e conversar com o banco e o parceiro para discutir qual é a melhor opção.

Conta corrente para pessoa jurídica

A conta corrente voltada para pessoa jurídica é uma escolha adequada se você possui uma empresa em seu nome. Através dela, é possível emitir boletos, solicitar empréstimos com valores especiais, cartões de débito e crédito, e mais organização por ter como separar os ganhos da companhia da conta pessoal.

Como abrir uma conta corrente

Após avaliar as opções de conta corrente disponíveis, escolha a que mais combina com o que você procura. Ou seja, se for a opção digital, por exemplo, faça o download do aplicativo para iniciar o processo de cadastro. Coloque os dados solicitados e faça o passo-a-passo até finalizar.

É necessário comprovar identidade através da biometria facial e foto da fotografia do documento com foto. Ao concluir estes procedimentos básicos, a instituição informa se você foi aprovado ou não na análise, dentro de um prazo determinado.

Com a liberação da conta, você está livre para transferir o seu dinheiro ou selecioná-la para receber o seu salário. Faça envios de Pix, DOC ou TED, saque o valor que quiser e contrate serviços de seguros para se manter protegido.

Caso prefira ir até numa agência física, será necessário apresentar documentos e passar por outros procedimentos rotineiros para a abertura da conta, sendo parecido com o modo anterior.

Como fechar uma conta corrente?

Tanto por aplicativo quanto por bancos físicos, você pode solicitar o fechamento da sua conta corrente. Tudo o que deve ser feito é preencher um formulário com as suas informações pessoais e especificar o motivo para solicitar o cancelamento.

Ainda, conforme o IDEC, é necessário levar para a agência física, se for o caso, cartões, talões de cheque e demais itens ligados ao banco. Todos precisam ser destruídos e descartados na sua frente como forma de segurança e prevenção contra uso indevido.

Ter uma conta corrente é a maneira mais prática de cuidar do seu dinheiro, acompanhar os gastos e ter controle sobre o quanto tem disponível para não usar o cheque especial. É também uma forma de avaliar quais, dentre tantas opções, é a mais viável ao que você busca. Gostou do artigo? Compartilhe-o com seus amigos!