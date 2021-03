‘Não existe perfil para endividados’, alerta especialista

De acordo com um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o percentual de endividados no país fechou 2020 em 66,5%. É o maior patamar de endividamento familiar em 11 anos

A chegada da pandemia de Covid-19 pegou todos de surpresa, principalmente a área econômica. O desemprego aumentou e as pessoas criaram dívidas para pagar. De acordo com um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o percentual de endividados no país fechou 2020 em 66,5%. É o maior patamar de endividamento familiar em 11 anos. Todos precisaram reinventar a rotina e se reeducar financeiramente.

O professor de História, Tales Boff Sausen, 27 anos, contou que tudo corria bem antes do coronavírus. “A pandemia influenciou de maneira que fontes de renda em trabalhos presenciais tornaram-se a distância, no entanto com carga horária reduzida, diminuindo assim a minha fonte de renda total”, afirmou.

Atrelado a isso, Tales se encontra com déficit nas contas relacionadas ao cartão de crédito. “Sempre utilizei bastante o crédito do meu cartão, sempre me mantive com as despesas próximas de um limite, no entanto a baixa em minha renda acabou por me pegar desprevenido”, disse o jovem.

O educador e coach financeiro, Rafael Rico, disse que as dívidas são normais. O imediatismo e a sociedade de consumo que vivemos nos induz a um consumo exacerbado e, muitas vezes desnecessário.

“Ao fazer aquele famoso plano semestral ou anual de uma academia, estamos nos endividando. Quando acendemos a luz da nossa casa, estamos nos endividando. Quando temos um financiamento de carro ou imobiliário, possuímos uma dívida. É normal!’”, disse o educador

O profissional alertou que pessoas endividadas não possuem um perfil. Todos nós podemos passar por crises financeiras um dia. “O único “pré-requisito” para você se endividar é ter uma renda. Já vi situações de pessoas que ganham muito bem e estão em uma situação financeira muito delicada”, disse Rafael Rico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, o coach lembrou que por mais que seja normal, não é interessante se manter nesta situação. “Pessoas e famílias endividadas não possuem uma qualidade de vida adequada. Além de ser negativado no mercado, tendo o seu nome “sujo”, o endividado geralmente desenvolve crises de ansiedade e pânico”, alertou.

Outras fontes de renda

Com o desgaste causado pelo vírus, a internet mostrou sua importância em todos os ramos produtivos e econômicos. Ensino à distância, reuniões da firma, transmissões ao vivo e entrevistas de emprego estão sendo feitas de forma remota. Tales tenta usar a criatividade para conseguir outros meios de conseguir a renda necessária. “Trabalho com live streaming produzo eventos online, uma vez que estes podem ser integralmente online, foram a alternativa por mim encontrada para conseguir fazer um dinheiro extra durante a pandemia”, afirmou.

O professor de História, Tales Sausen. Foto: arquivo pessoal

O profissional da economia Rafael Rico disse que nesses momentos o certo é aproveitar que a internet aproxima as pessoas e investir no mundo online. “Use sua criatividade, faça perfis bacanas nas redes sociais. Use a internet a seu favor. Seja a sua melhor propaganda”, indicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gastos desnecessários

Tales admite que muitos de seus gastos foram relacionados ao lazer, ou itens supérfluos, como aquelas compras que nos arrependemos depois. A dica do educador Rafael é sempre se perguntar se realmente aquilo vale a pena.

“Eu realmente preciso disto? Eu posso pagar? Dá pra esperar mais um pouco?“

Investimentos

Se você quer começar a investir, ótimo. O ideal é separar os valores para os investimentos antes mesmo de pagar suas contas. Reserve parte de suas receitas (salário, doações e aluguéis recebidos, trabalhos extras) para investir nos seus sonhos de curto (1 ano), média (3 a 5 anos) e longo prazos (acima de 5 anos). “Quem disse que pra investir a gente tem que ter dinheiro? Invista em conhecimento. Invista em você. Acredite no seu potencial”, disse Rafael Rico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os educadores financeiros possuem diferentes formas de ensinar a investir. Pode ser através de percentuais, valores e até mesmo atitudes”

Rafael Rico – Coach e educador financeiro – 61 92150229