Mercado aposta em inflação desacelerando e Bolsa sobe pela segunda semana

A divulgação da inflação com uma alta menor do que a esperada e concentrada no setor de transportes deu a direção positiva aos negócios

CLAYTON CASTELANI

SÃO PAULO, SP

O índice Ibovespa, referência para a Bolsa de Valores brasileira, subiu 1,38% nesta sexta-feira (10), fechando o dia em 107.758 pontos. É a segunda alta semanal consecutiva. O ganho em dezembro chega a 5,71%, mas no acumulado de 2021 há perda de 9,46%.



A divulgação da inflação oficial com uma alta menor do que a esperada e concentrada no setor de transportes deu a direção positiva aos negócios nesta sessão. O dólar subiu 0,69%, a R$ 5,6140. A renovação da alta da inflação nos Estados Unidos reforçou para o mercado de câmbio a ideia de aperto monetário na economia americana e, consequentemente, de valorização da moeda do país.



A pressão sobre o câmbio foi parcialmente contida pela intervenção do BC (Banco Central), que vendeu US$ 687 milhões (R$ 3,8 bilhões) em leilão de moeda à vista nesta sexta. Essa foi a primeira operação do tipo desde 19 de outubro deste ano.



Em relação ao fechamento da semana passada, o dólar caiu 1,10%. Após tomarem um susto com o tom de alerta sobre a inflação no comunicado do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, investidores celebraram os dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) divulgados nesta sexta.



Apesar da alta de 0,95% em novembro representar a maior taxa para o mês desde 2015 (1,01%), o resultado veio abaixo das previsões de 1,10%. Mais importante do que o indicador, porém, é o fato de que a alta deixou de se espraiar por diversos setores da economia, segundo Fernanda Mansano, economista-chefe da plataforma de investimentos TC.



Mansano destaca que a inflação ficou concentrada no grupo de transportes, que respondeu por mais de 70% do índice de novembro. Isso sinaliza ao mercado que não há uma escalada descontrolada dos preços. “A inflação parece mais concentrada em pontos que estão impactando o mundo todo, como os preços dos combustíveis”, diz.



Um dos principais sinais de alívio quanto à inflação é a alta do setor varejista, segundo Alexsandro Nishimura, economista do escritório de investimentos BRA. “As varejistas subiram com a amenização da combinação perversa que vem penalizando o setor nos últimos meses devido à deterioração do cenário macro, que inclui inflação e juros em alta”, disse.



As ações da Magazine Luiza subiram 1,27% e lideraram as negociações entre os papéis com maior volume nesta sexta, superando Petrobras e Vale, que subiram 1,09% e 0,76%, nessa ordem. As maiores altas do dia foram do Banco Pan (15,31%) e da Méliuz (14,93%).



WALL STREET AVANÇA APESAR DA MAIOR INFLAÇÃO EM QUASE 40 ANOS



O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou que o índice de preços ao consumidor do país avançou 0,8% em novembro em relação ao mês anterior, ganhando 6,8% em 12 meses, alta mais expressiva desde 1982. Felipe Steiman, gerente comercial da B&T Câmbio, ressaltou que a inflação elevada nos Estados Unidos reforça expectativas de aceleração no ritmo de corte de estímulos e eventual antecipação de aumentos de juros.



A inflação nos Estados Unidos vem pressionando a valorização do dólar frente ao real. O mercado de câmbio avalia que a escalada dos preços poderá influenciar a decisão de política monetária do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA), a ser anunciada na semana que vem.



No mercado americano de ações, a divulgação da inflação em linha com o esperado permitiu que os principais índices fechassem o dia no azul. Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram 0,61%, 0,95% e 0,73%, respectivamente.

O barril do petróleo Brent, referência global, avançou 1,29%, a US$ 75,38 (R$ 418,79).