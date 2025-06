Maílson, sobre IOF: se estivesse lá, tinha feito o mesmo; não tem alternativa

O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega teceu nesta segunda-feira, 2, críticas ao apetite por gastos do governo. Mas, dada a falta de espaço para cortes em um orçamento engessado, disse que tomaria a mesma decisão do atual titular da pasta, Fernando Haddad, no caso da elevação das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

“Se eu estivesse lá, tinha feito a mesma coisa, porque ninguém tem alternativa para isso … As despesas obrigatórias invadem o espaço e não tem como cortar”, comentou Maílson, que é sócio da consultoria Tendências, durante painel de um evento do Monitor do Mercado.

Diante do limite imposto pelo arcabouço fiscal, o governo precisa diminuir os gastos discricionários para acomodar o avanço das despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários, pagamento de servidores e gastos mínimos com saúde e educação. Porém, observou Maílson, o espaço para cortes dos gastos não obrigatórios está chegando ao limite, uma vez que os serviços públicos podem ficar sem recursos.

“Você vai cortando e vai segurando, mas fica inviável, porque daqui a pouco não tem como funcionar, e você tem que soltar”, comentou o ex-ministro, dando como exemplo a liberação de R$ 400 milhões no orçamento para universidades que estavam sem recursos para compra de combustível e equipamentos de informática.

Citando as projeções apresentadas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, Maílson observou que o esgotamento completo de recursos acontecerá em 2027. “Tem um encontro marcado com a crise, e essa crise vai acontecer até 2027, porque o governo, repetindo a divulgação da lei de diretrizes orçamentárias, deu o seguinte: em 2027 é o esgotamento, não tem mais dinheiro para nada. E, claro, não pode ser assim”, assinalou o ex-ministro.

