Lula diz querer dinheiro ‘na mão do povo’ e não sob o controle dos bancos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira, 6, que quer o dinheiro “na mão do povo” e não sob o controle dos bancos. Segundo Lula, esse tipo de economia gera empregos e tem retorno imediato. A declaração foi feita em discurso em Paris, na França

“Eu quero o dinheiro na mão do povo, para que ele possa ter crédito. Dinheiro na mão das pequenas mulheres empreendedoras. Esse dinheiro gera empregos e tem um retorno imediato. Esse é o sucesso da economia brasileira”, afirmou Lula.

Lula disse também que o Brasil “cresceu 3% nos últimos anos e vai continuar crescendo”. De acordo com Lula, “poucos países” cresceram mais do que 3%. Ele disse que a “novidade” é que, desde que ele deixou a presidência da República em 2010, o Brasil não crescia 3%.

O presidente disse ainda que vai “tirar proveito” da amizade com o presidente da França, Emmanuel Macron, e vai fazer ligações semanais para cobrar a assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Lula disse que vai voltar a Paris apenas quando isso for concretizado.

No discurso, o presidente brincou e disse que os franceses precisam conhecer a qualidade da carne brasileira. “Eu, se fosse ministro da Agricultura, tinha convidado todos vocês para um churrasco”, afirmou.

As declarações de Lula foram feitas na sessão de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França, em Paris. O petista cumpre agendas em território francês até a segunda-feira, 9.

Estadão Conteúdo