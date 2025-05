Lula determinou ir até às ‘últimas consequências’ na apuração das fraudes do INSS, diz ministro

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse que o governo está focado em reestabelecer a confiança no sistema previdenciário brasileiro e que sua chegada à pasta representa a inauguração de um novo momento. De acordo com ele, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, determinou que a gestão federal vá até às “últimas consequências” na apuração das responsabilidades envolvidas na fraude do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“Sei da seriedade que este momento impõe e estamos focados em reestabelecer confiança no sistema previdenciário brasileiro”, disse Queiroz, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 8, no Palácio do Planalto para dar atualizações sobre a Operação Sem Desconto. “Nossa chegada à Previdência representa a inauguração de um novo momento.”

Wolney citou uma conversa que teve com Lula sobre a Operação Sem Desconto. Segundo o ministro, o chefe do Executivo reiterou que o governo reconhece o direito dos aposentados e pensionistas.

“Lula me determinou a ir até às últimas consequências na apuração das responsabilidades, dos culpados”, comentou o ministro.

Na fala, ele também falou sobre sua relação com o novo presidente do INSS, Gilberto Waller. Segundo ele, há um “excelente alinhamento” com Waller.