Lucro da Caixa sobe 71,5%, para R$ 4,9 bilhões, no 1º trimestre

JÚLIA MOURA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Caixa Econômica Federal teve um lucro líquido recorrente de R$ 4,9 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O resultado representa um crescimento de 71,5% em relação ao mesmo período de 2024, divulgou o banco nesta quarta-feira (4).

O resultado foi puxado pelo aumento na margem financeira, que alcançou R$ 16 bilhões, crescimento de 4,8% na comparação anual, e pela queda na provisão de crédito. Foram reservados R$ 2 bilhões em caso de calotes, um valor 57,7% menor que no ano anterior.

O ROE (retorno sobre o patrimônio líquido, na tradução do inglês), principal medida de rentabilidade de bancos, da Caixa subiu 2,8 ponto percentual em 12 meses, para 11,8%.

A carteira de crédito total do banco encerrou março com um saldo de R$ 1,266 trilhão, crescimento de 10,7% sobre o mesmo mês de 2024. No primeiro trimestre deste ano, a originação de crédito somou R$ 151,5 bilhões, alta anual de 5,7%.

A Caixa segue líder no crédito imobiliário, com 66,8% de participação. Em março, essa carteira somava R$ 850,4 bilhões, sendo 12,7% maior que no mesmo mês de 2024.

No entanto, as contratações arrefeceram. Apenas nos primeiros três meses de 2025, foram R$ 49,3 bilhões em contratações no financiamento imobiliário, para 164,2 mil imóveis, um valor 4,6% menor que no mesmo período do ano anterior.

Para fomentar esses empréstimos, a Caixa depende de depósitos em poupança e investimentos em letras de crédito. Ambos tiveram aumentos anuais.

Os depósitos de poupança tinham um saldo de R$ 379,4 bilhões em março de 2025, crescimento de 5,8% sobre março de 2024. Já as letras somavam R$ 248,7 bilhões, alta de 38,8%.

As Loterias Caixa arrecadou R$ 5,5 bilhões no primeiro trimestre, valor 10,1% menor que o apurado no mesmo período do ano anterior. No entanto, o total de premiação líquida entregue aos apostadores no período foi de R$ 2,1 bilhões, aumento anual de 8,2%.

RAIO-X DA CAIXA NO 1º TRIMESTRE DE 2025

Fundação: 1861

Lucro líquido: R$ 4,9 bilhões

Clientes (pessoas físicas e jurídicas): 155,4 milhões

Agências: 3.252

Funcionários: 90.175

Principais concorrentes: Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Itaú, Nubank