Lucro da Caixa cresce 15%, para R$ 3,8 bilhões, no 3º trimestre

JÚLIA MOURA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,764 bilhões no terceiro trimestre deste ano. O dado, divulgado nesta quarta-feira (26), representa uma alta de 15,4% em relação ao mesmo período de 2024 e de 2,2% em relação aos três meses anteriores.



Principal medida de rentabilidade dos bancos, o ROE (retorno sobre o patrimônio líquido, na tradução do inglês) ficou em 11,93%, ganho de 2,60 pontos percentuais em um ano e de 0,07, em três meses.



A margem financeira do banco foi de R$ 16,5 bilhões de julho a setembro, aumento de 14% na comparação anual e 1% na trimestral.



Já a carteira de crédito encerrou o período com saldo de R$ 1,334 trilhão, crescimento de 10,3% em relação a setembro de 2024 e de 3,1% quando comparado a junho.



De modo segmentado, foram os aumentos anuais de 11,4% no setor imobiliário, de 10,9% em crédito comercial para pessoas físicas, 10,8% em crédito comercial para pessoas jurídicas, de 4,1% em saneamento e infraestrutura e de 3,7% em agronegócio.



Apenas no terceiro trimestre, foram concedidos R$ 185,1 bilhões em crédito total, aumento de 13,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior e de 15,9% em comparação com o segundo trimestre de 2025.



O saldo da carteira imobiliária, que corresponde a 67,8% da carteira total da Caixa, somou R$ 905,0 bilhões, crescimento anual de 11,4% e trimestral de 3,4%.



Os atrasos no pagamento também subiram. O índice de inadimplência acima de 90 dias da carteira de crédito total ficou em 3,01%, aumento de 0,74 ponto percentual no ano e de 0,35 ponto percentual no trimestre.



Os clientes que mais estão em atraso são as pessoas jurídicas, com 12,5% em atraso, e o agronegócio, com 11,20%. Na comparação com 2024, esses índices estão 4,73 pontos percentuais e 7,85 pontos percentuais maiores, respectivamente -os produtores rurais enfrentam uma onda de recuperações judiciais após a quebra da safra da soja de 2023/2024.



O índice de provisão contra calotes, por sua vez, ficou em 4,44%, aumento anual de 0,35 ponto percentual e trimestral de 0,20 ponto percentual. Foram provisionados R$ 5,1 bilhões.



Por fim, o saldo das captações do banco totalizou R$ 1,907 trilhão em setembro, crescimento de 13% em um ano e de 5% em três meses.



Segundo a Caixa, houve um aumento de 2,9%, em 12 meses, nos depósitos em poupança, totalizando R$ 391,9 bilhões e representando 38,8% de participação no mercado. Já as letras de crédito alcançaram R$ 272,7 bilhões, crescimento de 40,7% no ano.



RAIO-X | CAIXA (3º TRIMESTRE DE 2025)



Fundação: 1861

Lucro líquido: R$ 3,8 bilhões

Clientes (pessoas físicas e jurídicas): 156,7 milhões

Agências e postos de atendimento: 4.200

Funcionários: 84,4 mil

Principais concorrentes: Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Itaú, Nubank