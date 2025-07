Itaú vai lançar plataforma para venda de passagens aéreas

São Paulo, 02 – Para avançar no segmento de viagens, que tem crescido dentro dos bancos, o Itaú Unibanco anunciou nesta quarta, 2, a criação de uma plataforma própria de compras de passagens aéreas, que vai funcionar dentro do seu aplicativo. O banco também deve lançar, na virada do ano, sua própria sala VIP no Aeroporto de Guarulhos, com área de mil metros quadrados.

Apenas os 70 milhões de clientes do Itaú gastam R$ 48 bilhões em viagens por ano, movimentação que gerou 82 bilhões de pontos nos cartões do banco nos últimos 12 meses.

Para manter o cliente “engajado” no seu aplicativo, o banco vai começar com passagens aéreas, mas já planeja avançar para hospedagem, compra de pacotes de viagens e aluguel de veículos, disse o diretor de canais e experiência do Itaú, Estevão Lazanha

Para desenvolver o serviço de compra de passagens, o banco fez parceria com a Decolar, mas tudo ficará com a marca do banco. Na compra de passagens aéreas, o serviço combina pagamentos com cartão e pontos do programa de fidelidade.

A plataforma de vendas de passagens do banco já está em testes com alguns funcionários e deve começar a ser oferecida aos clientes em agosto. Como é dentro do app, não há a necessidade de digitar dados do cartão.

“Entendemos que o Itaú consegue vender passagens aéreas melhor que qualquer player de mercado atualmente”, disse Lazanha. “Nos últimos meses, lançamos soluções de produtos para viagens e esse ritmo será acelerado em 2026.”

Alta renda

“Viajar é um dos temas mais importantes para o cliente de alta renda”, disse a diretora do Itaú Personnalité, Adriana dos Santos. Desses clientes, 35% fazem ao menos uma viagem internacional por ano e 66% consomem conteúdo sobre viagens diariamente. Nesse segmento, os gastos com viagens internacionais somam R$ 5 bilhões por ano.

Estadão Conteúdo