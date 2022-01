Investimento Direto no País de dezembro tem pior resultado da série histórica

Segundo a série histórica do BC, só há dois registros adicionais negativos: em 2016, de US$103 milhões e em 1995 (US$24 milhões)

O fluxo negativo do Investimento Direto no País (IDP) em dezembro, de US$ 3,935 bilhões, foi o pior resultado da série histórica iniciada em janeiro de 1995, para todos os meses. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira, 26, pelo Banco Central.

A saída líquida de recursos via rubrica de IDP é atípica. Segundo a série histórica do BC, só há dois registros adicionais negativos: em julho de 2016, de US$ 103 milhões, o segundo pior resultado, e em março de 1995 (US$ 24 milhões).

Em dezembro de 2021, os dois componentes do IDP registraram saída de recursos. A participação no capital ficou negativa em US$ 2,323 bilhões no mês passado, enquanto as operações intercompanhia ficaram negativas em US$ 1,612 bilhão.

Em 2021, o IDP alcançou entrada de US$ 46,441 bilhões em recuperação após o fluxo de US$ 37,786 bilhões em 2020. Mas o resultado de 2021 é ainda o segundo menor desde 2009 (US$ 31,481 bilhões), sob os efeitos da crise financeira global.

Estadão Conteúdo