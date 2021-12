INSS divulga calendário de pagamentos para 2022

O calendário é dividido conforme o valor do benefício: o pagamento começa primeiro para aposentados e pensionistas que ganham o salário mínimo

LUCIANA LAZARINI E CRISTIANE GERCINA

SÃO PAULO, SP

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) divulgou, nesta quarta-feira (1º), o calendário anual de pagamentos de 2022 para mais de 36 milhões de beneficiários no país. Com a divulgação, aposentados, pensionistas e segurados que recebem outros benefícios do INSS podem saber as datas exatas em que os valores serão depositados na conta bancária indicada para receber a renda previdenciária.



O calendário é dividido conforme o valor do benefício: o pagamento começa primeiro para aposentados e pensionistas que ganham o salário mínimo (R$ 1.100, em 2021). No início de cada mês, o INSS passa a fazer as liberações para os segurados que têm renda acima do piso previdenciário.



O primeiro depósito de 2022, referente ao pagamento de janeiro, será feito entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro para beneficiários que ganham o piso. Já para aqueles que têm renda acima do mínimo, a liberação deste pagamento será feita entre os dias 1º e 7 de fevereiro.



A data do depósito também varia conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito que aparece depois do traço, para aqueles que foram concedidos recentemente. Para os segurados que possuem seu benefício há algum tempo, vale a data que já habitualmente recebiam, informou o órgão.



Não são feitas liberações em finais de semana. O calendário prevê uma interrupção nos pagamentos durante o Carnaval de 2022. Os depósitos começam em 21 de fevereiro e seguem até o dia 25, mas só voltam a ser liberados em 3 de março.



Consulta

O segurado que usa o aplicativo Meu INSS ou o site meu.inss.gov.br também pode conferir as datas e os valores dos benefícios antes do pagamento, mas, para isso, é preciso cadastrar uma senha. O Meu INSS oferece ainda a opção para baixar o calendário completo, basta clicar em “Calendário de Pagamento”, que aparece logo na página inicial. O acesso a essa informação não requer senha.



O calendário que está disponível no Meu INSS neste momento, porém, ainda é o que está em vigor, ou seja, o de 2021. Quem preferir pode baixar a imagem do calendário diretamente da seção do INSS no portal do governo, pelo endereço gov.br/inss.



Informações também podem ser obtidas pelo telefone 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h. ​