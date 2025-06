Inflação dos alimentos desacelera em maio e tem menor taxa em nove meses

LEONARDO VIECELI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A inflação dos alimentos consumidos em casa pelas famílias brasileiras desacelerou de 0,83% em abril para 0,02% em maio. É o que apontam dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) divulgados nesta terça (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



Com a leve alta de 0,02%, a alimentação no domicílio mostrou a menor taxa em nove meses, desde agosto do ano passado. À época, houve deflação (-0,73%) –queda de preços.



Segundo o IBGE, a trégua em maio teve influência da redução do tomate (-13,52%), do arroz (-4%), do ovo de galinha (-3,98%) e das frutas (-1,67%).



O instituto associou os resultados, de modo geral, a uma recomposição da oferta após o registro de problemas climáticos no país.



Por outro lado, a batata-inglesa (10,34%), a cebola (10,28%), o café moído (4,59%) e as carnes (0,97%) mostraram alta em maio, pressionando a inflação.



Em 12 meses, a alimentação no domicílio acumulou aumento de 7,19%. Essa taxa era de 7,88% até abril.



O IPCA também pesquisa os preços da alimentação fora do domicílio, em locais como restaurantes e lanchonetes.



Nesse caso, o ritmo de alta desacelerou de 0,8% em abril para 0,58% em maio, menor taxa desde fevereiro (0,47%). Em 12 meses, a inflação acumulada passou de 7,61% para 7,7%.



Segundo o IBGE, os custos com energia elétrica e os reajustes de outras taxas, como as de água e esgoto, podem ter impedido uma variação menor do preços da alimentação fora de casa.



“Isso tudo leva a um repasse para o consumidor final”, disse o gerente da pesquisa do IPCA, Fernando Gonçalves.



A inflação dos alimentos é motivo de preocupação para o governo Lula (PT). A carestia afeta sobretudo as famílias mais pobres e é apontada como uma das principais razões para a queda da aprovação do presidente no começo de 2025.



Um dos fatores que podem gerar alívio para os preços é a previsão de safra recorde de grãos neste ano, segundo economistas.