Indústria elétrica e eletrônica eleva em 554 postos o quadro de empregados

A alta foi a décima consecutiva deste ano, acumulando, portanto, incremento de 19,3 mil vagas de trabalho ao comparar com dezembro

O número de empregados da indústria eletroeletrônica, conforme dados do Novo Caged, registrou aumento de 554 postos de trabalho no mês de outubro de 2021 em relação a setembro, totalizando 266,6 mil funcionários. As informações são da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

A alta foi a décima consecutiva deste ano, acumulando, portanto, incremento de 19,3 mil vagas de trabalho ao comparar com dezembro do ano anterior, quando o quadro total de empregados na indústria e eletroeletrônica somava 247,3 mil.

“Vale ressaltar que, com exceção do mês de dezembro de 2020, o nível de emprego da indústria eletroeletrônica vem aumentando desde junho do ano passado”, observou o presidente da Abinee, Humberto Barbato.

O saldo positivo no nível de emprego do setor apontado no mês de outubro foi resultado das admissões de 9,4 mil empregados e de desligamentos de 8,8 mil trabalhadores.

Estadão conteúdo