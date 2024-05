Haddad: resultado primário de 2023 é herança; a partir deste ano, comecem a cobrar governo Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 22, que o resultado primário de 2023 é herança do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro, as cobranças à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva podem ser feitas a partir deste ano.

A declaração de Haddad foi dada em resposta ao deputado Filipe Barros (PL-PR), que criticou os trabalhos da equipe econômica e os dados de desempenho do País durante audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

Haddad argumentou que o governo atual teve coragem de manter a meta de inflação “arrojada”, diferentemente, segundo ele, de Bolsonaro.

Ele citou o “calote” de governos estaduais à União, a tentativa do ex-presidente de manipular a inflação no último ano de governo e o que chamou de “redução forçada” nos preços dos combustíveis para fins eleitorais.