Haddad diz que crime organizado usa paraíso fiscal nos EUA e defende parceria contra lavagem de dinheiro

NATHALIA GARCIA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) afirmou nesta quinta-feira (27) que o crime organizado tem usado paraíso fiscal nos Estados Unidos para evasão de divisas e defendeu uma parceria com os norte-americanos para ações contra lavagem de dinheiro.

A declaração foi dada depois da nova operação que tem como alvo o Grupo Fit -a ex-Refit, da refinaria de Manguinhos, do empresário e advogado Ricardo Magro. Os investigadores cumprem mandados de busca e apreensão em 190 alvos, sob a acusação de prática de crimes como sonegação, fraude e ocultação de patrimônio.

O chefe da equipe econômica disse que pediu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em conjunto com o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), que o tema seja incluído nas negociações com o governo de Donald Trump.

“Fizemos chegar ao presidente Lula a necessidade de, nas negociações com os Estados Unidos, pautar o combate ao crime organizado, porque eles estão utilizando o estado de Delaware, que é um paraíso fiscal nos Estados Unidos, para montar operações lá de evasão de divisa e lavagem de dinheiro”, afirmou.

Segundo Haddad, trata-se de uma operação de triangulação internacional. “Dezenas de empresas e fundos estão sendo abertos fora do Brasil. O esquema é, você faz um empréstimo para esses fundos, um empréstimo que a suspeita da Receita é de que jamais serão pagos, e voltam na forma de aplicação ‘lícita’ em atividades econômicas no Brasil”, afirmou.

“Mas o dinheiro que vai pra lá não é um dinheiro lícito”, disse.

O ministro afirmou que a última operação envolveu R$ 1,2 bilhão de envio de recursos para os fundos em Delaware, que voltaram ao país sob forma de aplicação, como se fosse um investimento direto estrangeiro no Brasil.

“A partir dessas investigações, a Polícia Federal evidentemente vai envolver recuperação de ativos no exterior, criminalização de pessoas não residentes, eventualmente mobilização da Interpol”, acrescentou.

Haddad defendeu abrir uma frente de trabalho com o governo dos Estados Unidos também para coibir outras práticas, como exportação ilegal de armas ou peças de armas ao Brasil.

Ele também voltou a pedir a aprovação, pelo Congresso Nacional, da lei do devedor contumaz. O fisco entende que um contribuinte se enquadra nessa classificação quando se dedica à inadimplência de forma recorrente e intencional.

Segundo os investigadores, a Refit, como é mais conhecida, é o maior devedor contumaz do Brasil, com débitos em torno de R$ 26 bilhões.