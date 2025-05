Haddad diz acreditar que Brasil pode alcançar média de crescimento de 3% no atual governo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse acreditar que o Brasil pode alcançar uma média de crescimento anual de 3% neste mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao portal UOL, o ministro estimou que o Produto Interno Bruto (PIB) do País deve avançar 2,5% neste ano e que é possível que o Brasil cresça com equilíbrio.

“Eu acredito que nós podemos concluir os 4 anos do mandato do presidente Lula com uma taxa média de crescimento de 3%. Eu penso que esse ano, mesmo com juros altos, nós vamos crescer em torno de 2,5%. Acredito que a economia brasileira tem condições de crescer de forma equilibrada a uma taxa próxima da média mundial, não vejo razão para o Brasil crescer menos”, afirmou Haddad.

Arcabouço fiscal

O ministro reiterou que há muito trabalho pela frente e que o governo segue perseguindo as metas do arcabouço fiscal. “Fizemos isso ano passado, vamos fazer isso esse ano, vamos fazer isso o ano que vem”, disse.

Haddad frisou que a Fazenda não está pensando em outra coisa, a não ser cumprir as metas estabelecidas no campo fiscal e que, por causa deste trabalho, Lula chegará a um quarto mandato, se reeleito, com um País numa forma muito melhor do que havia recebido ao iniciar a gestão atual em 2023.

Estadão Conteúdo