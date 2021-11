Guedes: plano do Governo Bolsonaro é transformar Brasil em economia de mercado

Ele rebateu os que pedem pelo retorno do Ministério do Planejamento, que foi integrado a outras pastas para formatar o Ministério da Economia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira, 30, que o Governo Bolsonaro tem plano e que ele é norteado por “transformar o Brasil” em uma economia de mercado. “Queremos mais investimentos privados. As estatais já cumpriram o ciclo delas”, disse Guedes em participação no 93º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic).

Ele rebateu os que pedem pelo retorno do Ministério do Planejamento, que foi integrado no governo Bolsonaro a outras pastas para formatar o Ministério da Economia. “Quer Ministério do Planejamento? Vai pra Cuba, Venezuela ou Coreia do Norte”, afirmou Guedes, para quem a administração atual tem “inteligência descentralizada”.

“Estamos seguindo o plano de transformação da economia, tentamos o tempo todo”, continuou Guedes, criticando setores que atuam contra a aprovação de reformas. “Acampou um lobby aqui para impedir e até explodir a reforma tributária”, disse.

