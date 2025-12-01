Menu
Galípolo diz que valorização do ouro contribuiu para aumento das reservas este ano

Redação Jornal de Brasília

01/12/2025 12h23

Foto: Lula Marques / Agência Brasil

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 1º de dezembro, que a valorização do ouro este ano contribuiu para o aumento das reservas internacionais do País. A autoridade monetária adquiriu o metal em 2025.

“O Banco Central não está fazendo compra para comprar na baixa e se beneficiar, mas ele tem corroborado nessa linha de você conseguir sustentar um volume de reservas mais robusto, para que a gente possa enfrentar eventuais adversidades que possam aparecer”, disse o banqueiro central, em evento organizado pela XP.

