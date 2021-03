Franquias encontram formas de crescer ainda mais em meio à crise da pandemia

Empresas que durante a crise conseguiram alavancar com sucesso seus resultados, estão inseridas no setor de franquias

Enquanto algumas empresas fecharam as portas, outras se reinventaram, criaram alternativas inovadoras para solucionar os problemas recorrentes da crise e chegaram a níveis de investimento e faturamento como dificilmente chegariam em tempos comuns.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), houve uma queda de 6,9% do setor de franquias comparando com 2019. Mas nem tudo foi tão ruim assim para alguns negócios como vai poder constatar nesta matéria.

Portanto, se há interesse em abrir um negócio, principalmente uma franquia, vale observar como cada mercado reagiu durante a crise que o mundo está enfrentando devido à pandemia.

Franqueadoras de sucesso criam alternativas como criação de aplicativos, outras criaram uma experiência nova com o cliente através do universos digital, outras ainda implantaram pessoas do mundo dos famosos como influenciadores digitais, dentre outras soluções. Algumas delas são clínicas de estética como a Face Doctor que investiu em pesquisa para entender a necessidade do momento e, entendendo uma oportunidade de crescimento, fechou mais de 30 contratos novos em diversas regiões do Brasil. Outras franquias do segmento de cuidado animal também investiram em soluções novas, como foi o caso da Fórmula animal, que mantiveram o planejamento já feito e conseguiu abrir três novas lojas durante a crise do coronavírus. Com solução em e-commerce, conseguiram mostrar solidez e boa comunicação através dos meios digitais.

Contudo, segundo o Portal do Franchising da ABF, um outro segmento que cresceu significativamente em meio à pandemia foi o setor de moda, tanto para produção, como consertos. No caso da Arranjos Express, nos últimos 2 anos, ainda com o fato de ter uma pandemia afetando a economia Mundial, foram abertas mais de 25 lojas, através de uma consolidação da marca também via redes sociais. O que já era feito através do famoso ‘boca a boca’ foi aperfeiçoado para alcance digital também.

Por ser uma rede, como citado, os franqueados e franqueadoras se ajudam para alcançar melhores resultados pro negócio, então treinamentos são disponibilizados, materiais digitais, material de apoio comercial, tudo é fornecido para ajudar o franqueado a obter bons resultados e trazer ainda mais lucro.

E, se há interesse em começar um negócio, mas ainda não sabe como fazer ou por onde começar, comece pesquisando um pouco mais sobre os possíveis segmentos de investimento.

?De acordo com a ABF, há mais de 2.900 redes de franquias disponíveis para investimento no Brasil. E há vantagens, benefícios em investir nesse modelo de negócio. Ao mesmo tempo que existem as franquias com alto custo de investimento, também existem franquias com custos mais baixos para investimento. Por isso, é um mito dizer que para abrir uma franquia é preciso ter muito dinheiro

A Arranjos Express sendo uma empresa que faz mais do que ajustes, sempre inova na criatividade quando se trata de alta costura. Além de acompanhar as tendências do mercado de moda, ela diversifica e aprimora os serviços. Isso a consolida neste segmento de moda, pois faz desde ajustes a customizações para seus clientes.

?Os franqueados Marcella e Ricardo falam sobre a experiência de ter uma franquia da empresa Arranjos Express através do vídeo publicado no Portal do Franchising, matéria ‘Apostar no Franchising’.

E por que investir em franquias se tornou uma boa opção?

Muitos investidores estão buscando alternativas para trazer retornos que não apenas através de investimentos no setor bancário como aplicações na bolsa de valor e bancos de investimento. E é aí que entram as franquias.

Segundo a Thalita Felisardo, Marketing da Arranjos Express, a média foi de 20 franquias novas só em 2019, quando falado de Brasil. Além das franquias nacionais, também tem as internacionais. Com faturamento mensal médio de R$40 mil cada franquia, hoje a Arranjos Express possui 104 franqueados, com 110 lojas espalhadas pelo Brasil. A meta para 2021 é de abrirem 6 novas lojas por mês.

Vale a pena investir, pois existe espaço no mercado com resultados promissores

‘Buscamos atingir as nossas metas e números, mas sem esquecer daqueles que estão conosco! Sempre damos suporte aos franqueados em todos os sentidos: ambiente, maquinário, profissionais treinados e selecionados com carinho para entregar serviços de qualidade. E, para simplificar ainda mais o dia a dia nas nossas lojas, pensamos em uma estrutura sem estoque com o operacional prático! Tem sido um grande sucesso!’ – Thalita Felisardo.

O setor de franquias tem grande potencial de retorno, mas é preciso pôr a mão na massa para conquistar resultados. Isso inclui buscar identificar melhores oportunidades e trabalhar arduamente para operacionalizar o negócio.

Olhando o atual cenário econômico e político, esperar que investimentos e aplicações deem resultados excelentes de retorno financeiro é incerto. Por isso, as franquias se tornam mais consolidadas e com vantagens em meio a este cenário.

O modelo de negócio já foi pré-estabelecido, testado e já tem um caminho certo para seguir, há todo um suporte das franqueadoras desde a aquisição até a operação, a marca já está firmada e consolidada no mercado o que facilita muito para atrair clientes, dentre outras vantagens.

Por isso, entender todos as perspectivas é essencial para investir em um bom negócio.

Estadão conteúdo