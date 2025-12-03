Fluxo cambial total em 2025 até 28 de novembro é negativo em US$ 19,799 bi, revela BC

Brasília, 03 – O fluxo cambial ficou negativo em US$ 19,799 bilhões em 2025 até o dia 28 de novembro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 3

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 61,495 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 41,697 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 525,120 bilhões e vendas de US$ 586,616 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 217,539 bilhões e exportações de US$ 259,236 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 29,733 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 62,682 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 166,821 bilhões em outras operações.

Mensal

Conforme os dados preliminares do BC, o Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 7,115 bilhões em novembro até dia 28. Em outubro, houve entrada líquida de US$ 4,659 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 7,156 bilhões. Isso é resultado de compras no valor de US$ 45,338 bilhões e vendas no total de US$ 52,494 bilhões.

No comércio exterior, o saldo do mês até dia 28 foi positivo em US$ 41 milhões, com importações de US$ 18,751 bilhões e exportações de US$ 18,792 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,963 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 4,210 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 12,620 bilhões em outras entradas.

Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 4,130 bilhões na semana passada, informou o Banco Central. Entre os dias 24 a 28 de novembro, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 3,979 bilhões. O valor é o resultado de compras de US$ 12,001 bilhões e vendas no total de US$ 15,980 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi negativo em US$ 152 milhões, com importações de US$ 5,790 bilhões e exportações de US$ 5,638 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 624 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,471 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 3,544 bilhões em outras entradas.

