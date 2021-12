Financiamento, consórcio ou leilão: descubra a melhor opção para adquirir o seu imóvel

A compra de um imóvel pode ser bem complicada e custosa. Independente da forma que você optar pela realização de compra, pode ser bem cara, mas, não vou mentir e dizer que não existe uma melhor forma de fazer isso.

Sempre buscamos as maneiras mais baratas para comprar tudo que queremos. Imóveis não são exceção. No mercado os imóveis com melhores localizações, casas ou apartamentos, são geralmente os mais caros.

Você que busca adquirir seu imóvel da melhor maneira possível, separei três opções, algumas delas vão ser melhor que as outras a depender da sua situação. De qualquer jeito, você vai sair daqui hoje sabendo qual a melhor opção para se comprar um imóvel. Descubra a seguir!

Por que adquirir um imóvel?

Muitos têm o sonho da casa própria, outros querem adquirir propriedades e revendê-las ou alugá-las e assim adquirir uma renda a mais. Esses são os motivos mais comuns para alguém adquirir um imóvel.

Imóveis são supervalorizados e o mercado deles é vasto e lucrativo, para quem trabalha no ramo, cada venda é como achar ouro. E para quem compra, é uma conquista e tanto.

O orçamento é a principal vilã nessa história, impedindo que muitos adquirem seu imóvel. Mas não é como se não existissem opções para todos os bolsos, e sim porque ninguém está buscando um lugar ruim para sua família ou que vá levar anos para ser revendida.

Opções de aquisição de imóvel

Como eu disse, existem 3 opções muito interessantes para quem busca adquirir seu imóvel. Já vou avisando que nenhuma dessas opções vai fazer milagres e te levar a adquirir o melhor dos imóveis em um piscar de olhos.

Como tudo, a pesquisa é a melhor forma de garantir uma compra segura é uma forma de comprar que não vai te afetar tanto e causar prejuízos no processo. Confira abaixo essas opções e as avalie com cuidado, optando por aquela que melhor se adequa a sua necessidade.

Financiamento

O financiamento funciona da seguinte forma. Pense nele como uma espécie de crédito bancário, onde você utilizará para comprar seu imóvel, mas, você terá de pagar esse valor para o banco que financiou.

O maior problema desta forma de compra é o juro alto que pode igualar ou ultrapassar os 20% ao ano, dependendo do caso. É uma forma de compra muito utilizada para a compra de veículos.

Mas imóveis também podem ser adquiridos desta forma. As parcelas sempre podem ser negociadas. Mas tenha em mente que o imóvel, até o final do pagamento, é como se fosse uma propriedade do banco e você um inquilino.

Consórcio

Essa opção é um pouco complexa demais e difícil de entender. Consiste em formar um grupo de pessoas interessadas na compra de um determinado bem que se reúnem e pagam mensalmente um valor para talvez serem contempladas com a compra do seu bem.

Esses grupos são administrados e tutelados por uma administradora autorizada pelo banco central para gerenciar todo o processo.

Para explicar mais claramente, você deseja adquirir um imóvel que custa R$250,000,00. Tendo isso em mente você entrará no consórcio adquirindo uma cota, geralmente, que tenha um valor acima do desejado e realizará pagamentos mensais em determinadas parcelas que podem ser divididas em até 200 vezes.

Os sorteios acontecem em assembleias mensais onde todos têm a chance igual de serem contemplados. Existem formas de acelerar essa contemplação e ter 100% de certeza que aquele mês você será escolhido, isso se dá por meio do lance livre.

Onde o interessado vai dar um lance, ou adiantar uma determinada quantidade de parcelas. Mas, esse lance deve superar o valor da carta. Caso contrário, não será contemplado.

Existem também as modalidades de lance fixo, lance embutido, uso do FGTS e o lance livre que acabei de comentar. Eu poderia ficar horas tentando explicar cada modalidade e isso só iria te dar mais certeza sobre qual a melhor opção para adquirir seu imóvel.

Vamos para a última opção.

Leilão

Uma opção que cada vez mais atrai os compradores é o leilão. Com ele você pode dar a sorte de arrematar um imóvel de alto padrão por um valor bem abaixo do mercado, em uma ótima localização e perfeito para suas necessidades.

Não é uma pegadinha, isso é realmente possível. Mas, é aí que entra o “porém” da história.

Antes de correr para um leilão e ir logo adquirindo seu imóvel, você deve prestar atenção aos detalhes do mesmo, tudo vai estar disponível no edital do leilão onde eles detalham todos os produtos e imóveis disponíveis.

É muito importante você ficar atento se o imóvel tem algumas surpresinhas indesejadas com um contestado judicialmente, ou se está ocupado por algum morador. Os gastos extras, caso o imóvel necessite de reformas.

Os encargos pelo qual o arrematador deve pagar como a comissão, os impostos, a quitação de dívidas e etc. tudo isso pode fazer aquele valor abaixo do mercado se tornar um gasto exorbitante que não difere do quanto gastaria se fosse comprar um imóvel da forma normal.

Qual a melhor opção no seu caso?

Agora que você conhece as 3 melhores opções para adquirir o seu imóvel, já sabe qual escolher para conseguir realizar seu sonho ou para conseguir firmar uma renda extra com aluguéis ou revendas?

É importante ter em mente que cada uma dessas opções tem seus prós e contra que devem ser postos em uma balança e igualados, afinal, são propostas igualmente boas, mas que dependendo da pessoa pode não ser agradável.

Espero ter te ajudado na tomada de decisão.