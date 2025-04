Fávaro: Preços dos alimentos vêm caindo; carne bovina já caiu no varejo

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que os preços dos alimentos já estão recuando, caso da carne bovina. “No varejo, a carne bovina já caiu e no atacado caiu muito mais. Isso mostra que, passado o tempo de consumir o estoque com preço antigo, os preços vão cair ainda mais no varejo”, disse Fávaro a jornalistas ao deixar o Ministério da Fazenda, após se reunir com o ministro Fernando Haddad.

De acordo com ele, a mesma dinâmica será observada nos mercados de óleo de soja, arroz e feijão. “Os preços já estão cedendo e devem ceder ainda mais. Estamos confiantes que as medidas tomadas, de forma ortodoxa, sem nenhum tipo de pirotecnia, de estímulo à safra brasileira e com a safra sendo colhida, os preços dos alimentos vão ceder na ponta, nos supermercados, para o consumidor”, afirmou Fávaro.

Fávaro citou também a expectativa de queda dos preços dos ovos após a Páscoa. A data é citada em virtude de fim do período da Quaresma, período sazonalmente com demanda elevada por ovos. “Há expectativa de que após a Páscoa os preços dos ovos também venham a ceder um pouco”, antecipou o ministro.

Estadão conteúdo