Fabricantes de cosméticos Skala e Lola From Rio anunciam fusão para criar empresa de R$ 2 bi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um ano após comprar 50% da Skala, a Advent International aumentou sua participação no mercado de cosméticos. A gestora de private equity anunciou a fusão da Skala com a Lola From Rio, empresa de produtos de beleza veganos que faturou R$ 500 milhões no ano passado. Será formada uma nova holding.

A Advent será sócia-majoritária da companhia resultante da fusão, com valor estimado em R$ 2 bilhões. A transação está sujeita à aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

“Skala e Lola são marcas que se completam e se potencializam, e essa soma de capacidades criará um grupo mais forte e com ainda mais avenidas de crescimento”, diz Luis Delfim, futuro CEO do grupo.

“Unimos nossa capilaridade e capacidade de distribuição com a criatividade e inovação da Lola, mantendo o foco no consumidor e em uma beleza acessível, consciente e sustentável, além de genuinamente brasileira.”

Desde 2024, quando adquiriu metade da Skala, marca conhecida pelos produtos de beleza que custam cerca de R$ 10, o fundo tem aumentado sua participação no mercado de cosméticos. Os artigos da Lola possuem um tíquete médio superior, na casa dos R$ 50.

A Lola From Rio se tornou popular no país nos últimos anos e cresceu 80% em 2024, com nomes de produtos diferentes, como Xapadinha, Morte Súbita e Rapunzel.As duas são especializadas em produtos para cabelos cacheados e ondulados. A Skala exporta para 81 países e, sob o comando da Advent, aumentou seu faturamento no exterior de 10% para 20%. A Lola From Rio tem mercado em cerca de 40 outras nações.

A projeção da Advent é que a operação vai diversificar os produtos do grupo. A Skala está em 54% das casas do Brasil e em 76% dos varejistas, enquanto a Lola tem presença mais marcante nas capitais, principalmente na região Sudeste. Se a Skala possui força no varejo, a Lola apresenta parte expressiva de suas vendas no e-commerce.

No horizonte do fundo está a internacionalização maior das duas marcas. A Advent tem concentrado foco no setor de cosméticos e adquiriu outras marcas, como as americanas Olaplex e Orveon.

“Skala e Lola são duas empresas fortíssimas no mercado brasileiro de beleza: marcas autênticas, com propósito, grande conexão com os consumidores e altíssimo potencial tanto no Brasil quanto no exterior”, diz Rafael Patury, um dos sócios da Advent International responsável por investimentos em consumo na América Latina.

A fusão acontece no momento em que as duas empresas investiam em expansão. A Skala constrói nova unidade de sua fábrica em Uberaba, no interior de Minas Gerais, com orçamento de R$ 150 milhões. A Lola havia ampliado sua capacidade de produção no Rio de Janeiro e está construindo centro de distribuição em São Paulo.

A Advent será a controladora da nova companhia após a fusão. Mas os gestores da Lola e da Skala terão papeis na administração.

Os criadores da Lola, Dione Vasconcellos, Jaqueline Vasconcellos e Milton Taguchi, farão parte do conselho de administração do grupo, ao lado de Antonio Sousa, que foi CEO da Skala. Também estarão presentes Alberto Carvalho (ex-CEO da Procter & Gamble no Brasil), Andrea Mota (ex-Boticário) e representantes da Advent.