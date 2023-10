Empréstimo com garantia: como funciona e como escolher

Diante das mais variadas modalidades de crédito presentes dentro do mercado, uma delas é a de empréstimo com garantia. Essa modalidade se torna uma opção interessante a se considerar, para quem busca juros menores ou até mesmo quem não consegue ter crédito por conta de restrições em seu nome.

Ao considerar fazer um empréstimo, seja para qual for a finalidade, é muito importante entender como ele funciona e principalmente quais os seus tipos para escolher a opção mais similar ao perfil. Além disso, vale ressaltar que esse tipo de empréstimo é muito seguro e com as instruções corretas é possível fazer a solicitação e resolver o que se precisa. Continue a leitura e entenda tudo sobre o empréstimo com garantia!

Entenda o que é o empréstimo com garantia

Na modalidade de empréstimo com garantia, os clientes oferecem seus recursos financeiros ou bens, por exemplo, imóveis e automóveis, como garantia, ou seja, caso não consiga realizar o pagamento do empréstimo solicitado, a instituição financeira pode requisitar o bem como forma de pagamento.

Com isso, as instituições financeiras tornam-se mais seguras para conceder o empréstimo, uma vez que o pagamento está assegurado com algum bem do cliente. Além disso, o cliente também consegue ter acesso a outras vantagens, entre elas taxas e juros mais baixos e maior tempo para concluir o pagamento do empréstimo.

É comum que as pessoas tenham um certo receio de contratar esse tipo de empréstimo, uma vez que seu bem é oferecido como forma de garantia. Porém, é válido destacar que com um bom planejamento financeiro é possível fazer o empréstimo com garantia, pagar as parcelas e não correr o risco de ter o que foi oferecido confiscado. Para isso é preciso se organizar financeiramente.

Além disso, grande parte das instituições não exigem a finalidade de uso do dinheiro emprestado, ou seja, você pode utilizá-lo como desejar, por exemplo, trocar várias dívidas caras por uma única e mais barata, reformar a sua casa ou comprar uma nova, investir em capital de giro para o seu negócio, e muito mais.

Como funciona um empréstimo com garantia?

O empréstimo com garantia faz com que o bem que o cliente oferece passe a ser do banco enquanto o valor total do empréstimo solicitado não é quitado. Com isso, a instituição financeira adquire todos os direitos do bem oferecido como garantia, através da alienação fiduciária, com exceção do uso enquanto o contrato estiver ativo.

O cliente que oferece seus recursos como forma de pagamento em caso de atraso, continua com a posse sobre o bem, o que significa que ele pode fazer uso, mas só volta a ser dono após concluir o pagamento de seu empréstimo. Na pior das hipóteses, caso o cliente não efetue o pagamento das parcelas, o banco pode ficar com o que foi oferecido em definitivo.

O processo de retomada do bem, nome dado ao confisco em definitivo do que foi oferecido como forma de pagamento, só acontece quando se acumulam até três parcelas sem pagamento. Além disso, antes da retomada, os bancos costumam entrar em contato com o cliente a fim de renegociar a dívida para evitar a perda.

O bem em questão precisa estar registrado no nome de quem solicitou o empréstimo. Lembrando que a aprovação dependerá de uma análise de crédito da instituição financeira, além de uma vistoria do bem.

Quais são os principais tipos de empréstimos com garantia?

O empréstimo com garantia pode ser oferecido de diferentes formas, uma vez que o cliente oferece à instituição o que será dado como garantia no caso da falta de pagamento. Conhecer cada uma das alternativas é essencial para que se possa saber o que será ofertado. Confira cada uma das opções.

1. Empréstimo com garantia de imóvel

A modalidade, também conhecida como hipoteca e CGI (Crédito com Garantia de Imóvel) refere-se a oferecer um imóvel como forma de pagamento para que o crédito solicitado seja concedido. As instituições financeiras costumam ter suas próprias diretrizes, porém no geral são aceitos estabelecimentos comerciais, usados ou novos e imóveis residenciais.

É uma modalidade que se pode conseguir valores altos de crédito, já que o bem costuma ser de valor elevado, podendo chegar até 60% do valor do bem.

É uma modalidade que se pode conseguir valores altos de crédito, já que o bem costuma ser de valor elevado, podendo chegar até 60% do valor do bem.

2. Empréstimo com garantia de veículo

No empréstimo com garantia de veículo, tanto os carros como motos podem ser dados como garantia. O veículo oferecido passa por uma avaliação, onde quanto mais bem conservado o carro ou moto estiver, maior será o valor concedido ao cliente.

Para ser aceito como meio de pagamento, é importante que o veículo em questão esteja quitado e registrado no nome de quem solicitou o empréstimo. Veículos com mais de 15 anos tendem a não serem aceitos como garantia. Vale ressaltar que a comprovação de renda e análise de score são solicitadas para dar sequência a solicitação.

3. Empréstimo com garantia de celular

Com o celular, o empréstimo de garantia oferece valores menores de crédito para o cliente, porém é mais uma forma de conseguir dinheiro. O formato funciona da seguinte forma: com o contrato fechado, o banco instala um aplicativo no aparelho que o bloqueia, caso os pagamentos não sejam realizados.

O cliente pode usar o telefone normalmente, pois o aplicativo só realiza o bloqueio na falta de pagamento. Vale ressaltar que os dados do telefone seguem a salvo e não são perdidos, caso isso aconteça.

4. Empréstimo com garantia de FGTS

O uso do FGTS no empréstimo com garantia também pode ser feito e essa pode ser uma boa opção para quem possui restrições nos Órgãos de Proteção ao Crédito. O trâmite acontece quando o cliente faz antecipação de seu saque aniversário.

Com isso, a Caixa Econômica faz a transferência do valor integral para a instituição que fez a concessão de crédito. Com o uso do FGTS como garantia de pagamento, os valores de taxas e juros também tendem a ser reduzidos.

5. Empréstimo com garantia de investimentos

Os clientes que possuem investimentos em outros bancos podem usar esses valores como garantia de pagamento em um empréstimo. O modelo também garante taxas melhores e condições de pagamento interessantes.

Ao utilizar o formato, o rendimento segue normalmente, enquanto o contrato está vigente e o cliente ainda conta com prazos maiores para realizar o pagamento integral do empréstimo, além de período de carência para começar a pagar a depender da instituição.

O que considerar antes de contratar um empréstimo com garantia?

Antes de fechar o contrato ou decidir que esta será a forma adotada para conseguir um empréstimo, algumas dicas podem ajudar a considerar se essa é de fato uma boa ideia para o perfil do cliente. Veja:

Conheça a instituição: É fundamental se respaldar e por isso conhecer o banco onde esse empréstimo será feito é muito importante. Isso evita possíveis transtornos e torna o processo mais fácil. Ainda que a instituição seja pouco conhecida, certifique-se que ela está autorizada a conceder esse tipo de crédito;

É fundamental se respaldar e por isso conhecer o banco onde esse empréstimo será feito é muito importante. Isso evita possíveis transtornos e torna o processo mais fácil. Ainda que a instituição seja pouco conhecida, certifique-se que ela está autorizada a conceder esse tipo de crédito; Considere as condições: As condições de pagamento são importantes, pois elas podem determinar o que seu orçamento pode arcar com as prestações. Por isso, considere conversar com o gerente de banco e até buscar outras instituições onde os juros sejam mais baixos;

As condições de pagamento são importantes, pois elas podem determinar o que seu orçamento pode arcar com as prestações. Por isso, considere conversar com o gerente de banco e até buscar outras instituições onde os juros sejam mais baixos; Tenha um planejamento financeiro: Ao escolher a modalidade de empréstimo com garantia, é importante manter os gastos controlados, assim como o pagamento das parcelas. Para isso, estipule os valores a serem gastos para lazer e despesas a fim de manter o equilíbrio das contas.

O empréstimo com garantia pode ser uma opção interessante de concessão de crédito, especialmente para pessoas que procuram condições com taxas e juros mais baixos e com total segurança para assinar seu contrato de concessão ou para quem possui restrições no mercado.

Portanto, considere esta opção e estabeleça um controle financeiro para manter as finanças em dia e conseguir efetuar os pagamentos sempre em dia e com condições especiais a depender da instituição, o que soluciona seu problema de forma rápida e assertiva. Gostou do artigo? Compartilhe-o com seus amigos!