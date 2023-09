Dicas para evitar golpes e fraudes financeiras: conheça seus direitos e proteja-se

No mundo atual, cada vez mais a tecnologia está avançando e tornando-se parte do dia a dia das pessoas. Por esse motivo, é fundamental estar atento às ameaças virtuais que podem comprometer a segurança financeira.

Nesse sentido, confira dicas valiosas para evitar golpes e fraudes financeiras e entenda mais sobre a relevância de conhecer seus direitos e adotar medidas de proteção:

Entendendo o Direito Digital

O Direito Digital e Compliance é a área do Direito responsável por tratar de questões jurídicas que estão diretamente ligadas ao ambiente digital. Quando o assunto são as fraudes financeiras, essa área é extremamente importante, afinal, na atualidade os golpes estão ocorrendo principalmente por meio de tecnologias, como as redes sociais e os aplicativos bancários.

A compreensão sobre os regulamentos do ambiente digital é muito importante para saber como se proteger contra eventuais fraudes financeiras. Nesse sentido, manter-se atualizado sobre as legislações é uma maneira eficiente de garantir sua segurança.

Dicas para evitar golpes e fraudes financeiras

Assim como problemas com Direito Tributário, Trabalhista e outros, fraudes financeiras podem afetar toda e qualquer pessoa. No entanto, existem maneiras eficientes de se proteger contra isso, como:

Mantenha-se atualizado

Conhecer os tipos de golpes recentes e suas táticas, saber sobre seus direitos e deveres, são maneiras muito interessantes de prevenir-se contra fraudes. Isso porque, estando atualizado, você conhecerá os riscos e principalmente saberá como identificar eventuais ameaças, sabendo como se proteger.

Verificação de identidade

Antes de realizar movimentações financeiras, lembre-se sempre de verificar a identidade dos envolvidos em suas transações. Caso seja necessário, confirme os dados pessoais e a autenticidade da solicitação.

Uma dica muito importante para os aplicativos e banco, é a autenticação em dois fatores e o reconhecimento facial.

Proteção de dados

Para pessoas que possuem empresas, outra dica muito importante é adotar medidas rigorosas para proteger os dados sensíveis dos seus clientes, como a restrição de informações e a criptografia.

Senhas fortes

Lembre-se sempre de escolher senhas fortes e principalmente de trocá-las regularmente. Além disso, não compartilhe suas senhas e seus dados pessoais com outras pessoas.

Verificação de fontes

Caso receba ligações ou tentativas de contatos em nome de empresas, como instituições financeiras e outras, verifique a veracidade das informações antes de realizar transações ou de passar seus dados pessoais. Isso porque existem muitos criminosos que utilizam essa tática.

Revise contratos

É muito importante também revisar detalhadamente contratos e documentos relacionados às finanças, para certificar-se sobre os termos. Caso seja necessário, conte com o apoio de um escritório de advocacia SP para ter orientações.

Denuncie atividades suspeitas

Em casos de atividades suspeitas, lembre-se sempre de procurar ajuda o quanto antes, para evitar fraudes e golpes.

