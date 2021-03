Dicas de como economizar de forma segura na internet

Os consumidores, que gostam de comprar online, precisam estar atentos não apenas as melhores ofertas, mas, principalmente, se os sites são seguros para inserir dados pessoais importantes como cpf e senhas de cartões de crédito.

Os especialistas em finanças e comércio eletrônico recomendam cautela aos consumidores antes de confiar em preços muito baratos em qualquer site de compras.

Uma dica importante é aproveitar boas ofertas em sites conhecidos e com certificado de segurança para compras online.

Abaixo separamos outras dicas para você aproveitar de forma segura, os melhores descontos nas suas compras online:

1 – Compare o preços finais do produtos

Procure ferramentas ou sites que tem a finalidade de comparar preços e disponibilizar cupons de descontos.

Antes de finalizar a sua compra, verifique se o desconto no produto realmente é válido e se o valor final com o frete continua atrativo.

2 – Pesquise sobre a loja

Consulte a credibilidade das lojas, por meio de sites oficiais como o Procon, o Ebit ou o ReclameAqui, que disponibiliza a avaliação dessas empresas feitas por outros consumidores e permite ter uma boa ideia da credibilidade da empresa perante aos consumidores.

Verifique se o site da loja exibe endereço completo, mais de uma opção de telefone, como por exemplo, telefone fixo, ou ainda se possui loja física. O Procon alerta para a possibilidade de fraude nos sites que possuem apenas um telefone celular ou e-mail gratuito.

Confirme a razão social e o CNPJ da loja, no site da Receita Federal e evite lojas virtuais cuja situação cadastral não esteja regularizada.

3 – Avalie as formas de pagamento

Geralmente as lojas oferecem cupons de descontos com uma certa frequência de diversos produtos online. Vale a pena ficar atento se tem algum cupom disponível no momento de fechar uma compra.

Outra dica para economizar é que muitas lojas oferecem desconto especial em pagamento via boleto bancário, pagamento único no cartão de crédito ou de débito.

4 – Avalie se o Site seguro

Verifique se o site apresenta o protocolo “https”. O “s” é importante, pois indica que o site possui certificado de segurança, ou seja, atesta que os dados do cliente estarão protegidos por criptografia, evitando que informações pessoais como senhas de cartão de crédito sejam capturados por software maliciosos.

Verifique se a página do site possui selo de segurança e clique sobre ele para verificar se você será redirecionado para a página oficial da empresa responsável pelo certificado, para constatar a veracidade do selo.

Verifique se a informação do certificado digital corresponde ao endereço na barra de navegação do computador.

Procure ler o “termo de compromisso” ou “política de privacidade” durante a compra, pois geralmente nesses termos, você encontrará informações essenciais sobre como os seus dados serão utilizados pelo site.

Pesquise a loja diretamente no google, para garantir que esteja entrando na loja oficial, caso encontre a promoção da loja em um meio externo desconhecido. Muitos hackers clonam sites oficiais de lojas conhecidas para que o usuário deixe seus dados bancários e pessoais. E em seguida, esses criminosos cometem diversos tipos de crimes com esses dados.

Evite acessar links de sites de compra que chegam através de e-mails, muitos deles são sites falsos, que se assemelham a outros sites, inclusive na interface.

É importante também evitar clicar em links de promoções de endereços de lojas desconhecidas, principalmente os divulgados por Whatsapp, Facebook e Instagram.

7 – Evite transações financeiras em redes abertas

É importante ficar em alerta sobre os perigos de se fazer transações online em computadores desconhecidos, pela possível falta de proteção.

Transações financeiras também não devem ser feitas em redes abertas de wi-fi , pois a facilidade de ter os seus dados roubados é muito maior do que em redes privadas.

Enfim, atente-se às dicas acima para que você possa economizar e efetuar suas compras de forma mais segura e tranquila.