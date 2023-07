Desenrola já renegociou R$500 mi em dívidas

O programa foi lançado na semana passada com o objetivo de renegociar dívidas das famílias e limpar nomes em cadastros de inadimplentes

O Desenrola Brasil completou hoje uma semana de funcionamento, com R$ 500 milhões em dívidas já renegociadas e 2 milhões de registros desnegativados. A informação foi dada por Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em seu Twitter.

O programa foi lançado na semana passada com o objetivo de renegociar dívidas das famílias e limpar nomes em cadastros de inadimplentes. Essa ainda é a primeira fase, que não conta com garantia com recursos do governo.

Nesse momento, as renegociações estão sendo feitas diretamente entre clientes com renda mensal de até 20 mil reais e bancos, que recebem um benefício fiscal como forma de incentivo. Não há limite de valor para as dívidas. Dívidas de até 100 reais deixarão de negativar os nomes dos devedores, mesmo ainda existindo o débito.

Quem respondeu a mensagem do ministro na rede social foi o presidente Lula:

Boa notícia, bom trabalho melhorando a vida das pessoas. É só o começo. #Desenrola — Lula (@LulaOficial) July 24, 2023

Na segunda fase do programa, prevista para setembro, serão renegociadas dívidas de até 5.000 reais de pessoas com renda de até dois salários mínimos. Nesse caso, haverá oferecimento de garantia com recursos do governo.