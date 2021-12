Desalento alcança 5,076 milhões de pessoas no trimestre até outubro, diz IBGE

A população desalentada é definida como aquela que estava fora da força de trabalho que não conseguia trabalho, ou não tinha experiência

O Brasil tinha 5,076 milhões de pessoas em situação de desalento no trimestre encerrado em outubro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado significa 199 mil desalentados a menos em relação ao trimestre encerrado em julho, um recuo de 3,8%. Em um ano, 683 mil pessoas a menos estão em situação de desalento, queda de 11,9%.

A população desalentada é definida como aquela que estava fora da força de trabalho por uma das seguintes razões: não conseguia trabalho, ou não tinha experiência, ou era muito jovem ou idosa, ou não encontrou trabalho na localidade – e que, se tivesse conseguido trabalho, estaria disponível para assumir a vaga. Os desalentados fazem parte da força de trabalho potencial.

Juros

Taxas longas de juros têm leve baixa e demais rondam ajustes

Os juros longos exibem leve baixa na manhã desta terça-feira, 28, enquanto os médios estão com viés de queda e os curtos, de alta, em meio a uma liquidez bem reduzida e sem condutores mais fortes para os negócios. A taxa de desocupação no Brasil, que ficou em 12,1% no trimestre encerrado em outubro, pouco abaixo da mediana estimada de 12,3%, foi observada, mas está mais em segundo plano.

Às 10h11, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 10,50%, de 10,53% no ajuste de ontem.

O vencimento para janeiro de 2025 exibia 10,58%, mesma taxa do ajuste anterior, e o para janeiro de 2023 estava em 11,65%, de 11,64% no ajuste anterior.