Daniel Vorcaro, do Master, fecha negociação de R$ 1,5 bilhão com o BTG

ADRIANA FERNANDES E DIEGO FELIX

BRASÍLIA, DF E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, fechou uma negociação com o BTG Pactual, de Daniel Esteves, para a venda de ativos no valor de cerca de R$ 1,5 bilhão.

Em comunicado ao mercado nesta terça-feira (27), o BTG confirma, por exemplo, que o negócio inclui ações de empresas como Light (15,17% do capital social) e Méliuz (8,12% do capital social), por meio da cessão de cotas de fundos de investimento. A negociação também envolve imóveis como o prédio do Hotel Fasano, em São Paulo, segundo a reportagem apurou.

“A operação foi acompanhada e anuída pelo Banco Central do Brasil e pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC, tendo o controlador do Master [Vorcaro] o compromisso de disponibilizar os recursos para o Master”, afirma o banco de Esteves no comunicado.