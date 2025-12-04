CPI do INSS aprova convocação e quebra de sigilo de Daniel Vorcaro, do banco Master

CAIO SPECHOTO

FOLHAPRESS

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga desvios em aposentadorias do INSS aprovou nesta quinta-feira (4) a convocação do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Vorcaro chegou a ser preso no dia 18 de novembro sob o argumento de haver risco de fuga e, agora, está solto e monitorado por tornozeleira eletrônica. A prisão foi feita no aeroporto de Guarulhos.

Advogados do banqueiro têm negado que ele estivesse fugindo do país no momento da prisão.

O banqueiro é investigado pela Polícia Federal em um caso de emissão de títulos de crédito falsos. O BRB, banco estatal do Distrito Federal, teria pago R$ 12,2 bilhões ao Master em operações desse tipo.

Os requerimentos de convocação de Vorcaro têm a ver com reclamações de consumidores sobre operações de crédito consignado concediidas banco Master. O consignado é um tipo de empréstimo cuja parcelas podem ser pagas via descontos direto nas aposentadorias.

A CPI aprovou a quebra de sigilo telemático, bancário e fiscal de Vorcaro e solicitou que o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) elabore um relatório sobre as transações financeiras do banqueiro.