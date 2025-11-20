COP30: R$ 148,7 mi do Fundo Amazônia apoiarão regularização fundiária na Amazônia Legal

Mais um anúncio sobre novas destinações de recursos do Fundo Amazônia será feito hoje como parte da agenda de ação da COP30, que acontece em Belém. São R$ 148,7 milhões para o Projeto Caminhos Verdes, iniciativa que vai acelerar a regularização fundiária de terras públicas e assentamentos na Amazônia Legal.

Os recursos do Fundo Amazônia são geridos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o programa é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). Porém, o projeto reúne esforços também do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

A ideia é fortalecer a governança fundiária, modernizar sistemas e bases de dados territoriais, aprimorar a inteligência territorial e ampliar a capacidade operacional do Incra e dos entes federativos. Segundo informações do BNDES, a iniciativa permitirá o georreferenciamento de 128 projetos de assentamento, abrangendo cerca de 6 milhões de hectares e 7 mil famílias. Também serão entregues kits de equipamentos e veículos a 44 municípios para apoiar ações de cadastro e regularização fundiária.

Estadão Conteúdo