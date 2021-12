Consumo de itens de supermercados nos lares cai 0,24% em outubro, diz Abras

O vice-presidente institucional da Abras, Marcio Milan, afirmou que a associação ainda acredita nas vendas do fim do ano

O consumo de itens de supermercado nos lares brasileiros caiu 0,24% em outubro deste ano, em relação ao mesmo período de 2020. No acumulado do ano até outubro, houve alta de 3,14% na comparação com o mesmo recorte de tempo do ano passado. Em relação ao mês imediatamente anterior houve alta de 4,95%.

Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O vice-presidente institucional da Abras, Marcio Milan, afirmou que a associação ainda acredita nas vendas do fim do ano e que, por enquanto, mantém a expectativa de crescimento de 4,5%.

No mês de outubro, o preço da cesta de 35 produtos de largo consumo (Abrasmercado) subiu 2,2%.

No acumulado do ano, porém, a cesta Abrasmercado subiu 10,24%. No mesmo período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou 7,08%.

Estadão Conteúdo