Congresso deve agir sobre limite da dívida antes do recesso, diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, – em uma carta para o presidente da Câmara Mike Johnson e outros líderes do Congresso – repetiu sua orientação de maio de que eles devem agir para aumentar ou suspender o limite da dívida o mais rápido possível, antes do recesso programado para agosto.

A carta desta quarta-feira prorroga o último período para a implementação de medidas contábeis especiais para manter o limite da dívida até 24 de julho de 2025. O prazo anterior era de 27 de junho.

Bessent ainda pediu que o Congresso agisse para proteger a “plena fé e o crédito dos Estados Unidos”.

Estadão Conteúdo