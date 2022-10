Confira dicas de como investir corretamente em criptomoedas

Investir em criptomoedas é um hábito que aumentou mundialmente nos últimos anos e várias plataformas de investimento podem provar isso (o Bitstacker é um bom exemplo).

De fato, o mundo tem testemunhado grandes mudanças no mercado de criptomoedas na última década.

E as mudanças devem ser ainda maiores e melhores no Brasil se considerarmos que até o Senado já aprovou um projeto que regula esse mercado no país.

Analisando, então, esse cenário e futuro promissores, vale realmente a pena saber algumas dicas a respeito desse assunto.

Afinal de contas, quem sabe você não decida daqui a um tempo investir em criptomoedas?

Aqui estão, portanto, 9 dicas de investimento que ajudarão você a manter um portfólio de criptomoedas saudável e a investir corretamente nesses modernos ativos.

1. Mantenha-se bem informado

É muito importante dar uma olhada nas principais publicações online de criptomoedas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma boa sugestão é o Twitter, que é hoje a única fonte que se move na velocidade das criptomoedas.

Nessa rede social, você pode seguir pessoas de grandes fundos que têm acesso a recursos analíticos muito maiores do que qualquer trader individual.

2. Defina os seus próprios limites

Você deve sempre pensar na porcentagem do seu portfólio de investimentos (e, finalmente, no patrimônio líquido) que deseja dedicar ao investimento em criptomoedas.

Depois de chegar a esse valor, você pode dividi-lo ainda mais em três partes – a porcentagem que deseja em Bitcoin, a porcentagem que deseja em Ethereum e a porcentagem que deseja em todas as outras moedas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E por que, você pode perguntar, seria obrigatório investir em Bitcoin e Ethereum?

Bom, simplesmente porque elas são, hoje, as duas criptomoedas mais valiosas do mundo e estão, portanto, entre as melhores sugestões de investimento nessa área.

3. Crie uma estratégia

Não é fácil separar recomendações genuínas de criptomoedas dos golpes; há muitos tubarões lá fora esperando para pegar seu dinheiro.

Então, quando você for confrontado com muitas informações sobre uma criptomoeda, dê um passo para trás do hype.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tente olhar criticamente para o projeto ou plataforma.

4. Acompanhe de perto todas as suas participações

Faça uma planilha ou utilize uma ferramenta online gratuita (há muitas disponíveis hoje em dia) para acompanhar suas participações e tomar decisões estratégicas.

Há apps que fornecem literalmente todas as moedas e todos os símbolos atualmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E, com esses aplicativos, você pode digitar manualmente quantas moedas possuir e ver rapidamente como elas estão se saindo em comparação com as outras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5. Realize o gerenciamento dos riscos

Algumas pessoas que oferecem dicas de negociação de criptomoedas podem não ter seus melhores interesses em mente.

Portanto, não seja levado a cometer os mesmos erros que muitos investidores cometem de confiar cegamente em tudo o que veem pela frente.

Defina limites de quanto você investe em uma determinada moeda digital e não fique tentado a negociar com mais dinheiro do que pode perder.

A negociação de criptomoedas é um negócio de alto risco e mais traders perdem dinheiro do que os que ganham.

6. Tenha um portfólio saudável de criptomoedas

Ao manter um portfólio saudável, você não ficará muito exposto a nenhum investimento único.

Ganhar um pouco e perder um pouco é melhor do que ganhar muito de vez em quando e depois perder tudo por ter apostado demais.

Nesse sentido, a diversificação é uma das maneiras mais inteligentes de investir em criptomoedas e pode ajudar a estabilizar os ganhos.

De fato, você não poderá colher todos os benefícios de uma moeda em alta, mas também não perderá tudo caso seu valor caia se tiver um portfólio realista e sustentável.

7. Não invista com base no hype

Assim como em qualquer outro investimento tradicional, ignorar o hype e filtrar os boatos em relação às criptomoedas é crucial.

Quando se trata desse tipo de investimento, suas decisões não devem ser baseadas no que os outros dizem.

Um investidor de criptomoedas inteligente nunca toma decisões com base em hype e em boatos, pois isso é muito perigoso.

Confiar apenas no que a multidão diz não é nada sábio.

8. Negocie com segurança e mantenha os seus investimentos em segurança

Muitas exchanges de criptomoedas continuam sofrendo ataques ocasionais até hoje.

É por isso que é extremamente importante escolher uma plataforma que tenha uma boa segurança e que invista em auditorias regulares para garantir uma negociação altamente inviolável.

9. Cuidado com os golpistas

Os golpistas estão sempre de pé para roubar os portfólios de seus investidores.

Cuidado com lançamentos aéreos falsos, esquemas de bombeamento e despejo e sinais de identificadores de mídia social.

Os golpistas também usam sites de impostores para saquear os investidores.

Portanto, todo cuidado é sempre pouco.