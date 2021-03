Depois de anos de contribuição ao INSS, você finalmente poderá descansar e aproveitar a aposentadoria. Mas, será que esse dinheiro é o bastante para você “colocar o boi na sombra”? O que fazer para levar uma vida estável com os ganhos? Diante desses questionamentos, algumas pessoas se perguntam como investir no mercado de ações ao chegar à aposentadoria, sabia?! Pois é!

A realidade da maioria dos brasileiros aposentados é justamente oposta ao que se espera depois de tantos anos de trabalho. Geralmente a remuneração é baixa e não cobre os custos básicos, como por exemplo, moradia, compras e remédios.

Por isso, pensar no futuro e principalmente no presente ainda deve ser uma preocupação. É preciso planejar e garantir uma renda extra para aproveitar os dias com mais tranquilidade. Sendo assim, preparamos algumas dicas para quem busca melhorar os seus lucros através de trading (investimento em ações).

Acompanhe o nosso texto; descubra como investir no mercado de ações ao chegar à aposentadoria. Veja o que fazer para dar os primeiros passos e conquistar uma boa renda.

“Por que investir?”

Se seu pensamento é ganhar dinheiro de forma rápida, o mercado de ações é o ideal para começar. Independente da etapa da sua vida, viu?! No entanto, durante o período de aposentadoria, investir em ações com certeza é a melhor forma de fazer render seu dinheiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até porque, além de não ficar parado, o trading, em comparação com a poupança, possui margens de rentabilidade maiores.

Ao operar na bolsa de valores você se torna um investidor; estando apto a negociar com praticamente todas as empresas. Isto é, que possuem capital aberto. Mas, afinal, como isso funciona? Como pode ajudar?

Trading é toda negociação realizada com a compra ou venda de ações em curto prazo. As negociações são realizadas de forma on-line, através de uma plataforma ligada à uma corretora. Qualquer pessoa pode fazer um trade, porém, é necessário se informar e estudar o mercado antes de fazer qualquer negócio. Entender a melhor maneira de direcionar as ações para não ter prejuízo por falta de conhecimento de negócio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que é carteira previdenciária?

Você já ouviu falar em carteira previdenciária? Trata-se de um modelo de portfólio que indica ativos geradores de renda passiva. Estes ativos permitem agilizar o processo de aposentadoria, consolidar o equilíbrio financeiro e diminuir os riscos.

O melhor disso tudo é que o aposentado(a) assegura bons lucros para manter as contas pagas sem a venda de patrimônio. O investimento na bolsa de valores possibilita uma boa maneira de ter sua independência financeira. Portanto, vale a pena planejar a compra e venda de ações depois dos serviços prestados.

Conheça as melhores recomendações para investir no mercado de ações ao se aposentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Perfil de investidor

Os especialistas financeiros da tradingnobrasil.com indicam antes começar a investir, primeiro deve definir o perfil de investidor. Grande parte das corretoras possui um teste que, com base nas suas respostas, define um perfil mais agressivo ou mais conservador em relação a como você cuida do dinheiro. Esta tarefa é super importante, pois através dele as intermediárias podem recomendar tipos de investimentos.

Um desafio bastante eficaz é determinar os principais objetivos com tais investimentos. Desse modo, é possível moldar as operações para atrair lucros segundo o tipo de rentabilidade aguardada.

Os perfis mais comuns são:

Conservadores – que viabilizam ativos de renda fixa pós-fixada, além dos títulos vinculados à inflação.

Arrojados – são aqueles que empenham maior percentual de risco em seus investimentos. A escolha pode rentabilizar bons números de capital, assim como pode causar frustrações. Cabe ao trader analisar seu panorama no mercado de ações antes de mergulhar de cabeça.

Moderadores – Geralmente são os investidores que querem movimentar suas ações de negócio de modo consciente. Mantendo um bom portfólio de aplicações, optando por variar entre as alternativas de mercado. Especialmente com fundos imobiliários e de multimercado

Conta em uma corretora

Com o avanço da tecnologia já é de se esperar que os apps de trading viraram tendência faz tempo. Inclusive para quem está começando a carreira na bolsa de valores. Isso porque existem ótimos aplicativos de investimento. Sem falar na agilidade e padronização de ações de quem entende do assunto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma dica incrível é dispor de uma corretora de confiança no mercado. Especialmente as que oferecem planos gratuitos para as movimentações.

Renda de dividendos

Se você faz parte dos indivíduos que temem perder dinheiro, por não conhecer muito o desafio do trading, saiba que tem um método bem vantajoso para conter os riscos de ações indevidas.

Através da renda de dividendos, o aposentado mantém seu patrimônio de modo formidável. Uma vez que não se faz necessário contar apenas com a valorização das ações para lucrar neste caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Operações variadas

Depois de tanto tempo rendendo frutos para empresas em que prestava serviços, nada melhor do que proteger seu dinheiro. Por isso estamos falando em operações variadas; atuação em linhas diferentes de mercado.

O investidor que não se atrela à previsibilidade, nas ações em que aplica, procura se calçar das perdas ocasionais. Mas como fazer isso?

Invista em diversos setores da economia;

Não se mantenha em um único tipo de investimento. Isso pode te deixar numa roubada, expondo-o mais;

Caso seja muito indeciso, prefira aplicações mais conservadoras.

Contudo, vale ressaltar que as ações de tecnologia, nutrição e economia figuram como as mais rentáveis do mercado.