Comércio eletrônico teme impacto do combustível no Dia dos Pais

As vendas das datas comemorativas têm animado o ecommerce desde o início do ano, mas o setor ainda tem pontos de atenção e trata o preço dos combustíveis com cautela, segundo a Abcomm (associação de comércio eletrônico).

A entidade projeta um crescimento de 2,9% em vendas online nos 14 dias que antecedem o Dia dos Pais em relação ao mesmo período em 2021, mas ressalva que o leve aumento pode ser afetado pelo valor nos postos.

No primeiro semestre, a associação registrou alta de 3% nas compras, abaixo dos 5% previstos. O cenário, de acordo com a Abcomm, se deve ao aumento nos combustíveis, que impactou o preço dos produtos, além da menor oferta de frete grátis.

A entidade tem recomendado às empresas que invistam em estratégias de logística e inovação e bons preços de frete para manter a competitividade.