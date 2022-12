CNI reduz previsão de alta para PIB industrial em 2022, de 2,0% para 1,8%

Para o PIB da indústria da transformação, a previsão passou de 0,6% para 0,1%. Já o crescimento da indústria da construção foi mantido em 7,0%

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) reduziu a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) industrial em 2022 de 2,0% para 1,8%, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 6, pela entidade. Em relação ao crescimento da economia como um todo, a expectativa foi mantida em 3,1% neste ano. As últimas projeções haviam sido feitas em outubro.

Para o PIB da indústria da transformação, a previsão passou de 0,6% para 0,1%. Já o crescimento da indústria da construção foi mantido em 7,0%.

A confederação manteve a expectativa de Selic em 13,75% no fim deste ano. Para a inflação neste ano, a projeção passou de 5,9% para 5,7%. A entidade também manteve a expectativa para a taxa de desemprego em 9,3% em 2023. A previsão para o câmbio médio do ano foi de R$ 5,18 para R$ 5,19.

Para as contas públicas, a expectativa de superávit primário passou de 1,41% para 1,6%. A projeção para a dívida pública bruta foi de 76,4% para 76,1%. Para a balança comercial, é esperado um saldo de US$ 55,9 bilhões, ante US$ 51,3 bilhões anteriormente.

Estadão conteúdo