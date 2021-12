Cade aprova compra da Unidas pela Localiza por 3 votos a 2

O tribunal, porém, impôs um acordo que prevê a venda “significativa” de ativos, incluindo a marca Unidas

O Tribunal do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou nesta quarta-feira (15), por três votos a dois, a fusão da líder brasileira no mercado de locação de veículos e gestão de frota, a Localiza, com a segunda maior empresa do setor, a Unidas. Na prática, a Localiza comprou a Unidas, o que deve gerar uma concentração de 72% no segmento de aluguel de veículos (chamado de RAC, do inglês “rent a car”).

O tribunal, porém, impôs um acordo que prevê a venda “significativa” de ativos, incluindo a marca Unidas. As empresas também deverão se desfazer de parte da frota. Mas o detalhamento acerca dos “remédios” que devem ser aplicados para evitar a concentração de mercado, no entanto, não foi divulgado na decisão.

O caso foi decidido pelo presidente do Cade, Alexandre Cordeiro Macedo, que acompanhou voto da relatora Lenisa Prado, para quem os remédios propostos para se tentar evitar prejuízo à concorrência são suficientes. “A operação pós-acordo e sem remédios eleva a participação [da Localiza] para 50% e com os remédios para abaixo de 50%”, disse Macedo na decisão, considerando ambos os segmentos de negócio – de gestão de frota terceirizada (quando as empresas alugam veículos para as suas atividades) e de aluguel de veículos.

Por sua vez, a conselheira Paula Farani considerou que a operação anunciada no ano passado, em que a Localiza fez oferta de compra da Unidas por cerca de R$ 12 bilhões, é uma “fusão em direção ao monopólio”. O voto dela foi acompanhado pelo conselheiro Sérgio Ravagnani, que considerou que os desinvestimentos propostos “são insuficientes” para mitigar os riscos à competição.

A operação enfrentava oposição de rivais, como a Movida e a Ouro Verde.

O mercado de locação de veículos e gestão de frota terceirizada faturou R$ 17,6 bilhões no ano passado. Desse total, R$ 7,8 bilhões correspondem ao aluguel de carros para pessoas físicas, o que inclui motoristas de aplicativo, segundo dados da Abla (Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis).

Para se ter uma ideia da concentração, no mercado de locação para pessoa física, foram vendidas 21,4 milhões de diárias no ano passado. Desse total, a Localiza respondeu por 67,8%, a Movida por 23,6% e, a Unidas, por 4,1%, segundo dados da Lafis Consultoria, obtidos pelo jornal Folha de S.Paulo.