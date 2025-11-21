BRB diz que atua como credor do Master e que carteiras atuais seguem padrão adequado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O BRB (Banco de Brasília) informou nesta sexta-feira (21) que vai atuar como credor na liquidação extrajudicial do Banco Master, que reforçou controles internos e que as carteiras atuais de crédito “seguem padrão adequado”. A nota foi divulgada após a publicação de diversas reportagens sobre as investigações relacionadas às duas instituições.



Reportagem da Folha, por exemplo, mostra que o banco privado teria vendido ao BRB carteiras de consignado forjadas no valor de R$ 12,2 bilhões, o equivalente a mais de 20% das operações de crédito da instituição do Distrito Federal, segundo investigações do Banco Central, Ministério Público Federal e Polícia Federal.



“Em relação às matérias divulgadas pela mídia, o BRB reafirma a solidez da instituição diante da recente cobertura sobre operações de cessão de carteiras. Dos R$ 12,76 bilhões divulgados pela imprensa, e referentes à exposição bruta de carteiras com documentação fora do padrão exigido, mais de R$ 10 bilhões já foram liquidados ou substituídos, e o restante não constitui exposição direta ao Banco Master”, diz a nota.



Segundo a decisão judicial, nas operações com carteiras de crédito, o BRB fez uma transferência financeira no momento da aquisição. Depois, fez a devolução ao Master. Nesse momento, no entanto, não houve retorno do dinheiro, mas substituição por novas carteiras ou cotas de fundos de investimento.

A investigação também aponta que as operações com carteiras foram realizadas mesmo diante das ressalvas formuladas pelo Banco Central.



O BRB informou nesta sexta que “todo o processo de substituição de carteiras e adição de garantias, prática prevista em contrato, foi reportado e acompanhado pelo Banco Central”.



“Importante ressaltar que o BRB atua como credor na liquidação extrajudicial e reforçou controles internos. As carteiras atuais seguem padrão adequado, e o Banco permanece sólido e colaborando com as autoridades”, diz o BRB.



A instituição informou ainda que possui mais de R$ 80 bilhões em ativos, mais de R$ 60 bilhões em carteira de crédito e registrou lucro líquido recorrente de R$ 518 milhões no 1º semestre, com margem financeira superior a R$ 2,3 bilhões, “reforçando a solidez em 59 anos de atuação do Banco”.



As investigações levaram à prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na noite desta segunda-feira (17), em São Paulo, quando se preparava para embarcar num voo para o exterior.



Na terça-feira, o BC decretou a liquidação extrajudicial do Master. No mesmo dia, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor financeiro do banco, Dario Oswaldo Garcia Júnior, foram afastados do cargo por 60 dias



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou na quarta-feira (19) o nome do ex-presidente da Caixa Nelson Souza para o comando do BRB.



Nesta quarta (19), a agência de classificação de risco S&P Global rebaixou o rating do BRB de “B” para “B-“, e apontou que pode reduzir mais a nota de crédito do banco. “O BRB adquiriu recentemente vários empréstimos do Banco Master, que agora estão sob investigação devido à suspeita de fraude”, disse a agência em relatório.



A S&P ainda citou que as investigações a respeito das relações entre BRB e Master elevaram as preocupações com as práticas de governança e gestão de riscos do banco.



As ações do BRB tiveram queda de 10,06% desde que o Banco Master foi liquidado na última terça-feira (18). No ano, os papéis da empresa acumulam desvalorização de 4,9%, segundo dados da plataforma CMA.