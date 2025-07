Braskem vai investir R$ 4,3 bilhões para ampliar produção no Rio, diz CEO

O CEO da Braskem, Roberto Ramos, disse nesta quinta-feira, 3, que a companhia vai investir cerca de R$ 4,3 bilhões no projeto que utiliza parte do gás natural processado na Rota 3 do Complexo de Energias Boaventura (ex-Comperj), no Estado do Rio de Janeiro. A operação ainda está sujeita às necessárias aprovações pela governança da Braskem.

Ele participou do anúncio de um megainvestimento conjunto no Rio de Janeiro, da ordem de R$ 33 bilhões, da empresa com a Petrobras, da qual é coligada.

Os investimentos da Braskem na região incluem a expansão da sua planta de polietileno, que elevará a capacidade produtiva da unidade em até 230 mil toneladas por ano.

Ramos ressaltou que a Braskem e a Petrobras estão “umbilicalmente ligadas” e que o projeto é importante diante do momento da indústria petroquímica.

“A indústria petroquímica passa por um período de baixa muito prolongada, se encaminhando para ultrapassar os 10 anos. A nova matéria química por excelência do setor passou a ser o etano, então as petroquímicas com base nafta, como a Braskem, têm de processar gás para reduzir as vantagens competitivas de quem processa etano. Esse é mais um projeto que nos une”, afirmou.

Estadão Conteúdo