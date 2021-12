Bolsonaro fará reunião com equipe econômica sobre aumento de salário para policiais

A discussão sobre os reajustes também envolve as carreiras de policiais federais e do Departamento Penitenciário Nacional

Mateus Vargas

Brasília, DF

O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que fará reunião com a equipe econômica, na tarde desta terça-feira (14), para discutir reajuste salarial a policiais. “Não é bom falar antes das coisas acontecerem. Mas temos reunião com a equipe econômica. Para discutir uma coisa que interessa a todos vocês”, disse o presidente nesta terça em evento no Palácio do Planalto sobre ações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) nas estradas.

A discussão sobre os reajustes também envolve as carreiras de policiais federais e do Departamento Penitenciário Nacional. “Algumas injustiças acontecem em nossas vidas, reconheço, não quero me eximir de responsabilidade. Nós temos que buscar corrigi-las. Se Deus quiser teremos reunião bastante profícua, onde possamos atender a todos vocês”, disse ainda o presidente.

Após o evento, o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que a ideia é debater a reestruturação das carreiras, o que pode envolver aumentos salariais. “Toda a reestruturação prevê diminuição aqui, aumento ali”, disse. Ele afirmou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, “reagiu bem” ao pedido. “Temos de valorizar vocês. Não podemos ficar apenas no discurso e nas promessas”, declarou Bolsonaro a plateia formada por policiais.

Torres disse que os valores dos reajustes, impacto fiscal e outros detalhes serão definidos na reunião com a equipe econômica. “Tem de fazer a previsão orçamentária. Para no ano que vem apresentar uma medida provisória”, afirmou.

O ministro da Justiça e os chefes das três corporações policiais do governo federal se reuniram na segunda-feira (13) com o ministro da Economia para pedir reajuste salarial. Bolsonaro (PL) quer conceder aumento para os policiais, que compõem base eleitoral, justamente no ano em que pretende buscar a reeleição.

Além de Torres, a caravana pelo reajuste também contou com os diretores-gerais da Polícia Federal, Paulo Maiurino, da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Marques, e do Departamento Penitenciário, Tânia Fogaça. Bolsonaro disse que todos estão convidados para a reunião com a equipe econômica, que será feita no Planalto. No Twitter, o ministro da Justiça publicou, na segunda (13), uma foto do grupo ao lado de Guedes, anunciando ter entregado à equipe econômica a proposta de reestruturação das carreiras policiais.

Na Economia, porém, técnicos afirmam reservadamente que as categorias manifestaram a expectativa de terem salários elevados, mas não chegaram a apresentar uma proposta com números, o que dificulta o avanço das negociações em um primeiro momento. Torres disse nesta terça-feira (14) que irá apresentar as propostas. A despesa com pessoal fica sujeita ao teto de gastos, regra que limita o avanço das despesas à inflação.

Mesmo com a folga adicional de R$ 106,1 bilhões em 2022, graças à PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Precatórios –que altera o cálculo do teto e adia o pagamento de dívidas judiciais contra as quais já não cabe recurso–, o espaço já foi preenchido com uma série de gastos, entre eles a ampliação do o Auxílio Brasil. Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, parlamentares já articulam cortes em outras áreas, como a Previdência, para turbinar emendas e o fundo eleitoral para 2022.