Bolsonaro defendeu independência do BC em encontro com empresários, diz CNC

Em encontro reservado com empresários promovido em Brasília pela CNC, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a independência do Banco Central

Em encontro reservado com empresários promovido na manhã desta quarta-feira, 22, em Brasília pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o presidente Jair Bolsonaro defendeu a independência do Banco Central.

“Entendo que um Banco Central independente é importante. Hoje temos um PIB fantástico e subimos para a 10ª economia do mundo. Quem leva isso para a frente são vocês. Meu trabalho é não atrapalhar”, disse o chefe do Executivo, de acordo com nota distribuída à imprensa pela entidade.

Foi lançada no evento a Agenda Institucional do Sistema Comércio – Propostas e Recomendações de Políticas Públicas do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

A pré-candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) discursará no mesmo local durante a tarde e autorizou o acompanhamento da imprensa.

Segundo a CNC, Bolsonaro reiterou sua intenção de recriar o Ministério da Indústria e do Comércio, proposta que ele mesmo já descartou ter viabilidade para 2022.

Ele também afirmou que o Brasil tem segurança jurídica e é porto seguro para investimentos. Ainda voltou a dizer que o governo propôs a redução de impostos para conter a alta dos combustíveis.

Estadão Conteúdo