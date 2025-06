Bolsas de NY fecham em baixa em volta de feriado, com atenção às tensões geopolíticas

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta sexta-feira, 20, na volta do feriado que manteve os mercados fechados ontem. As tensões geopolíticas envolvendo Israel e Irã seguem dominando as atenções, e as declarações da Casa Branca de que a decisão sobre uma intervenção americana foi adiada para daqui duas semanas chegou a levar apetite por risco aos mercados, no entanto, a cautela por uma escalada do conflito prossegue. Entre destaque nas quedas, estiveram as ações de chips, com a notícia de novas restrições ao mercado. A sessão foi marcada pelo “triple witching”, com o vencimento simultâneo de opções de ações, opções de índices e futuros de índices.

O Dow Jones subiu 0,08%, aos 42.206,82 pontos; o S&P 500 recuou 0,22%, aos 5.967,82 pontos; e o Nasdaq fechou em queda de 0,51%, aos 19.447,41 pontos.

Em geral, os mercados de ações tendem a ser menos afetados pelos mercados de energia hoje do que no passado, já que a economia mundial é muito menos dependente de energia hoje do que costumava ser, aponta a Capital Economics. A participação do setor de energia no Índice ACWI da MSCI, por exemplo, está atualmente bem abaixo de 4%, menos de um terço do seu nível em 2011.

Já o diretor do Federal Reserve (Fed) Christopher Waller defendeu hoje que a autoridade monetária deve considerar um corte de juros na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), em julho. Se surgir algum tipo de choque que ameace o mandato duplo, o banco central poderia pausar o ciclo de relaxamento depois, explicou o dirigente em entrevista. “Acho que estamos em um bom lugar para começar a conversar sobre cortes de juros”, afirmou.

As ações de companhias de chips registraram queda nesta sexta-feira, com informações de que os EUA pretendem revogar isenções que hoje permitem o envio de tecnologia americana a fábricas na China, segundo fontes ouvidas pelo Wall Street Journal. Algumas companhias têm, atualmente, autorização ampla para usar equipamentos dos EUA em suas operações chinesas sem licenças individuais, como a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Os ADRs da TSMC cederam 1,87% em Nova York Na esteira, a Nvidia caiu 1,12%, e a Intel recuou 1,91%.

As ações da GMS subiram 24% após o The Wall Street Journal noticiar que a Home Depot havia feito uma oferta para comprar a distribuidora de produtos de construção. O preço exato que a Home Depot discutiu em particular pela GMS não pôde ser determinado. A Home Depot subiu 0,8%.

